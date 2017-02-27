«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от контракта с Фалькао
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался подписывать контракт с нападающим «Монако» Радамелем Фалькао, несмотря на достигнутую договорённость о переходе форварда в китайский клуб.
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Как сообщает AS, владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи посчитал, что стиль игры колумбийского футболиста не подходит его команде.
В январе нынешнего года сам Фалькао сообщил, что у него было три предложения от китайских клубов, но их отклонил.
В текущем сезоне 30-летний игрок провёл в чемпионате Франции 21 матч, где забил 16 мячей и сделал три голевых паса.
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