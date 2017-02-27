«Дарит праздник по демократичным ценам». Пресс-служба БФФ рассказала, почему стоит посетить матч за Суперкубок Беларуси
11 марта футбольный сезон-2017 стартует матчем за Суперкубок Беларуси. На поле стадиона ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) сойдутся борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо"-БелАЗ. Битва чемпиона страны с обладателем кубка стартует в 15.00.
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Итак, суперкубок — это круто, потому что…
…большой футбол выходит из «спячки». На протяжении трех с половиной месяцев любители игры номер один практически не видели наши лучшие силы вживую.
…"заводское" дерби не может быть скучным. Пикантных подтекстов у противостояния более чем достаточно. Вспомнить хотя бы, как в мае именно жодинцы умыкнули у бессменного чемпиона Кубок страны. Тогда основное время закончилось нулевой ничьей, по ходу овертайма забитых голов также не наблюдалось, а в серии пенальти кипер «черно-белых» Фомичев «потащил» три удара " и впервые в суверенной истории позволил «белазовцам» завладеть трофеем.
К слову, «Торпедо» в субботнем матче будет номинальным хозяином пары — и вряд ли парням Игоря Криушенко от этого радостно. На своем поле они ни разу не обыгрывали БАТЭ, да и со взятием вражеских ворот с игры не преуспевали — сухая серия длится под полсотни минут. Поэтому любопытно понаблюдать, как Жодино возьмется ломать неприятную тенденцию.
…мотивирует новичков на яркий дебют. Одно дело — выйти в составе новой команды на рядовой матч. Другое — отметить переход на новый уровень не простой победой, а завоеванием трофея. Думается, новобранцам в обоих лагерях льстит подобная идея грандиозной премьеры. Потому от них болельщику впору ждать особенно яркого действа.
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…дарит праздник по демократичным ценам. Стадион ФК «Минск» удобен по расположению и известен гостеприимством. Здесь традиционно рады принимать до трех тысяч болельщиков, поддерживая в них энтузиазм и энергию добротным кэйтерингом и зонами активности. АБФФ не намерена нарушать каноны — и обещает всем гостям шоу заряд бодрости в виде разнообразных развлечений и «плюшек». Кроме того, на матче любой желающий сможет приобрести атрибутику из брендовой линейки «белыя крылы», чтобы к весне обновить гардероб. Цены на все увеселения и товары будут предельно демократичные, равно как скромна и стоимость входного билета. Квиток на трибуны можно будет приобрести всего за пять рублей.
Так что, друзья, даже не сомневайтесь — и приходите на футбол. Встретим новый футбольный сезон вместе!
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