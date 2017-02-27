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27 февраля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Центральный» стадион передан в доверительное управление «Иртыша»

Павлодарский «Центральный» стадион передан в доверительное управление футбольному клубу «Иртыш» на пять лет без права выкупа через аукцион, который был проведен на сайте Gosreestr.kz.

Павлодарский Центральный стадион передан в доверительное управление футбольному клубу Иртыш на пять лет без права выкупа через аукцион который был проведен на сайте Gosreestr.kz. Увеличить
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В течение пяти лет ФК «Иртыш» будет организовывать и проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, предоставлять футбольное поле для спортивных мероприятий города.

В свою очередь, доверительный управляющий получает возможность проводить все остальные мероприятия уже на своих условиях.

В месяц на стадионе должно проходить не менее 20 соревнований по каждому виду спорта.

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