Лондонский «Челси» хочет купить юного уругвайца Ардаиса
Ведущий нападающий молодежной сборной Уругвая и клуба «Данубио» Хоакин Ардаис стал мишенью сразу нескольких клубов из Европы. Однако в этой гонке за талантом пока побеждают представители лондонского «Челси», которые готовы отдать за молодого форварда 30 млн евро.
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Переговоры между двумя клубами уже начались, но официальный оффер из Лондона пока не приходил, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на английскую The Sun. По мнению аналитиков, тренер «Челси» Антонио Конте видит в Ардаисе потенциального преемника Диего Косты, который может покинуть стан «аристократов» уже летом.
Тем не менее, как сообщают обозреватели, помимо «Челси» интерес к 18-летнему форварду проявляют испанская «Барселона», португальский «Спортинг», а также два клуба из Манчестера — «Сити» и «Юнайтед». В начале февраля Ардаис принес Уругваю победу на молодежном чемпионате Южной Америки, оформив дубль в решающей игре против Эквадора (2:1).
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