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27 февраля 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Судье матча «Вильярреал» — «Реал» подбросили записку со словом «Воры»

Арбитр Хесус Хиль Мансано, который обслуживал матч 24-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Реалом» (2:3), после игры нашёл записку на своей машине со словом «Воры», сообщает AS.

После обнаружения записки он сообщил об этом инциденте в испанскую федерацию футбола, а авторы сообщения пока не были идентифицированы.

Автомобиль Мансано был припаркован в частном корпусе недалеко от стадиона «Вильярреала». Болельщики, таким образом, вероятно, выразили недовольство решением судьи назначить пенальти в ворота хозяев поля при счёте 2:1 в пользу «Вильярреала».

26.02.2017 22:45 Зрители 21415 основной раунд: 24-й тур El Madrigal
Вильярреал 2:3 Реал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Зинедин Зидан
Голы
50′ Мануэль Тригерос 14
56′ Седрик Бакамбу (Б. Сориано) 17
11 Гарет Бэйл (Д. Карвахаль) 64′
7 Криштиану Роналду 74′
21 Альваро Мората (Виейра да Силва Марселу) 83′
Составы
90′ Перес Марио Гаспар 2
Коста Хорда Хауме 11
Матео Пабло Музаккьо 5
Виктор Руис 6
Хонатан дос Сантос 8
Самуэль Кастильехо 19
73′ Бруно Сориано 21
Седрик Бакамбу 17
35′ Андрес Серхио Асенхо 1
Морено Андрес Фернандес 13
75′ Мануэль Тригерос 14
Родриго Эрнандес 16
57′ Лопес Альварес Адриан 15
Денис Черышев 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Виейра да Силва Марселу
3 Пепе 90+1′
4 Серхио Рамос 73′
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
9 Карим Бензема 77′
21 Альваро Мората
11 Гарет Бэйл 89′
17 Лукас Васкес
14 Каземиру 58′
22 Франсиско Роман Иско
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 25
4 Удары в створ 6
5 Угловые 5
15 Фолы 6
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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