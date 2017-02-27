После обнаружения записки он сообщил об этом инциденте в испанскую федерацию футбола, а авторы сообщения пока не были идентифицированы.



Автомобиль Мансано был припаркован в частном корпусе недалеко от стадиона «Вильярреала». Болельщики, таким образом, вероятно, выразили недовольство решением судьи назначить пенальти в ворота хозяев поля при счёте 2:1 в пользу «Вильярреала».