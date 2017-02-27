Судье матча «Вильярреал» — «Реал» подбросили записку со словом «Воры»
Арбитр Хесус Хиль Мансано, который обслуживал матч 24-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Реалом» (2:3), после игры нашёл записку на своей машине со словом «Воры», сообщает AS.
После обнаружения записки он сообщил об этом инциденте в испанскую федерацию футбола, а авторы сообщения пока не были идентифицированы.
Автомобиль Мансано был припаркован в частном корпусе недалеко от стадиона «Вильярреала». Болельщики, таким образом, вероятно, выразили недовольство решением судьи назначить пенальти в ворота хозяев поля при счёте 2:1 в пользу «Вильярреала».
|26.02.2017 22:45
|Зрители 21415
|основной раунд: 24-й тур
|El Madrigal
|Вильярреал
|2:3
|Реал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Зинедин Зидан
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|25
|4
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter