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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28906508/
27 февраля 2017, 15:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» объявил о назначении Йонкера на пост главного тренера

Руководство «Вольфсбурга» определилось с новым главным тренером.

Им стал Андрис Йонкер, который до сегодняшнего дня возглавлял футбольную академию лондонского «Арсенала». Примечательно, что с 2012 по 2014 год голландец уже работал в «Вольфсбурге» в качестве помощника главного тренера Дитера Хеккинга.

Контракт с 54-летним специалистом подписан до лета 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На тренерском мостике Йонкер сменил Валерьена Исмаэля, который был уволен после поражения «Вольфсбурга» со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».

Вольфсбург
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