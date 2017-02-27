«Вольфсбург» объявил о назначении Йонкера на пост главного тренера

Им стал Андрис Йонкер, который до сегодняшнего дня возглавлял футбольную академию лондонского «Арсенала». Примечательно, что с 2012 по 2014 год голландец уже работал в «Вольфсбурге» в качестве помощника главного тренера Дитера Хеккинга.



Контракт с 54-летним специалистом подписан до лета 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



На тренерском мостике Йонкер сменил Валерьена Исмаэля, который был уволен после поражения «Вольфсбурга» со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».