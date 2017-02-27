Матьё получил травму в матче с «Атлетико»

Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. 33-летний футболист получил травму левой лодыжки и был заменён на 77-й минуте, уступив место на поле защитнику Луке Диню.



О степени тяжести повреждения будет объявлено позже, когда игрок пройдёт углублённое медицинское обследование.