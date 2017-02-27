THE. С судьями все ясно. А технике, определяющей голы, мы доверяем?
Исход одного из главных матчей сезона в «eredivisie» решил Hawkeye.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После воскресного поединка между «Фейеноордом» и ПСВ на «Де Кайп» не меньше победивших хозяев радовались судьи. Из непростой ситуации ребята из бригады Баса Нейхейса вышли красавцами.
На самом деле, если бы на арене «Фейеноорда» не было бы системы Hawkeye, этот момент вряд ли бы долго пересматривали. Ни одна из телекамер не дала четкого понимания, пересек ли мяч полностью линию ворот. Кутерьма у ворот ПСВ после удара Ари ван дер Хейдена была грандиозная, вратарь вроде бы сумел остановить выстрел на самой ленточке, защитники закрыли обзор для лучшей из камер, расположенной на линии ворот. Компьютерная графика системы — единственная картинка, на которой гол был виден четко.
Не засчитай судья гол, даже сами игроки «Фейеноорда» вряд ли бы сильно протестовали даже после просмотра повторов. Но арбитр Бас Нейхейс указал на центр. Все, что он мог предъявить окружившим его игрокам ПСВ, — вибрирующий браслет системы определения взятия ворот с надписью «Goal! Goal! Goal!». То же самое беснующемуся на бровке Филлипу Коку показал резервный арбитр.
«Я посмотрел повторы… Не знаю. Сомнения все равно остались. Насколько надежна эта система? Я не вижу гола. Считаю, что Йерун остановил мяч на линии», — сказал капитан ПСВ Лююк де Йонг. «Толку теперь разговаривать. Можно смотреть тысячу раз, но счет от этого не изменится», — сказал раздосадованный Зут.
«Полностью доверяю технологии. Единственное, что меня смутило: сигнал пришел очень поздно. Меня окружили футболисты ПСВ, которые начали спрашивать: что ты делаешь?! что ты делаешь?! Я не сомневался в самом факте гола, но подумал, что задержка вызвана
«Системе определения гола на 100% можно доверять. Это победа технологии. Типичный автогол», — написал в твиттере Марко ван Бастен, ныне работающий в ФИФА и как раз занимающийся инновациями.
Поражение ПСВ отцепило команду от борьбы за титул. И решили все миллиметры. Hawkeye не подвел, сколько бы ни утверждали обратное эйндховенцы.
Прав и ван Бастен. Тем более что система — не начальник над судьей, а только подсказка. Гол или нет
«Мы бы хотели, чтобы такая система имелась на всех стадионах», — честно признался Нейхейс. «Но, чем тратить на эту технологию 400 тысяч евро, клубы скорее купят левого защитника», — подвел черту резервный арбитр Эд Янссен.
Кажется, «Фейеноорд» за эти же 400 тысяч купил себе лучший за последние 15 лет шанс на чемпионство.
ФЕЙЕНООРД — ПСВ — 2:1
РОТТЕРДАМ. 26 февраля. 47500 зрителей.
ФЕЙЕНООРД: Джонс, Карсдорп (Ньюкооп, 80), Боттегин, ван дер Хейден, Конголо, Эль Ахмади, Тоорнстра, Вильена, Берххейс (Нелом, 86), Йоргенсен, Элиа (Башачикоглу, 59).
ПСВ: Зут, Ариас,
ГОЛЫ: 1:0 — Тоорнстра (9, пас — Конголо). 1:1 — Перейро (62, пас — Преппер). 2:1 — Зут (82, в свои ворота).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лююк де Йонг, Морено.
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