THE. С судьями все ясно. А технике, определяющей голы, мы доверяем?

После воскресного поединка между «Фейеноордом» и ПСВ на «Де Кайп» не меньше победивших хозяев радовались судьи. Из непростой ситуации ребята из бригады Баса Нейхейса вышли красавцами.



На самом деле, если бы на арене «Фейеноорда» не было бы системы Hawkeye, этот момент вряд ли бы долго пересматривали. Ни одна из телекамер не дала четкого понимания, пересек ли мяч полностью линию ворот. Кутерьма у ворот ПСВ после удара Ари ван дер Хейдена была грандиозная, вратарь вроде бы сумел остановить выстрел на самой ленточке, защитники закрыли обзор для лучшей из камер, расположенной на линии ворот. Компьютерная графика системы — единственная картинка, на которой гол был виден четко.



Не засчитай судья гол, даже сами игроки «Фейеноорда» вряд ли бы сильно протестовали даже после просмотра повторов. Но арбитр Бас Нейхейс указал на центр. Все, что он мог предъявить окружившим его игрокам ПСВ, — вибрирующий браслет системы определения взятия ворот с надписью «Goal! Goal! Goal!». То же самое беснующемуся на бровке Филлипу Коку показал резервный арбитр.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Замечательный автогол в матче "Фейеноорд" - ПСВ. Благодаря этому движению вратаря Зута, роттердамцы одержали десятую победу подряд. <a href="https://t.co/INNg127HHn">pic.twitter.com/INNg127HHn</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/835896011658838018">26 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>