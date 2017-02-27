«Вольфсбург» возглавит глава академии «Арсенала» Йонкер
Руководство «Вольфсбурга» уже определилось с кандидатурой главного тренера команды, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, им станет голландский специалист Андрис Йонкер, в настоящее время возглавляющий футбольную академию лондонского «Арсенала».
Йонкер ранее работал в «Волендаме», был ассистентом главного тренера в «Барселоне», мюнхенской «Баварии», а также в самом «Вольфсбурге» с 2012 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба приняло решение об отставке Валерьена Исмаэля с поста главного тренера команды. Решение было принято после поражения «Вольфсбурга» со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».
Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб
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