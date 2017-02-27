«Вольфсбург» возглавит глава академии «Арсенала» Йонкер

Согласно информации источника, им станет голландский специалист Андрис Йонкер, в настоящее время возглавляющий футбольную академию лондонского «Арсенала».



Йонкер ранее работал в «Волендаме», был ассистентом главного тренера в «Барселоне», мюнхенской «Баварии», а также в самом «Вольфсбурге» с 2012 по 2014 год.



Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба приняло решение об отставке Валерьена Исмаэля с поста главного тренера команды. Решение было принято после поражения «Вольфсбурга» со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».



Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время команда с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.