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27 февраля 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» возглавит глава академии «Арсенала» Йонкер

Руководство «Вольфсбурга» уже определилось с кандидатурой главного тренера команды, сообщает Kicker.

Согласно информации источника, им станет голландский специалист Андрис Йонкер, в настоящее время возглавляющий футбольную академию лондонского «Арсенала».

Йонкер ранее работал в «Волендаме», был ассистентом главного тренера в «Барселоне», мюнхенской «Баварии», а также в самом «Вольфсбурге» с 2012 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба приняло решение об отставке Валерьена Исмаэля с поста главного тренера команды. Решение было принято после поражения «Вольфсбурга» со счётом 1:2 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии с бременским «Вердером».

Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. В настоящее время команда с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

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