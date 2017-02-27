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27 февраля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Владимир Юрченко до конца сезона продлил контракт с «Днепром»

Белорусский форвард Владимир Юрченко продлил трудовые отношения с футбольным клубом «Днепр». Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Белорусский форвард Владимир <span class=error>Юрченко</span> продлил трудовые отношения с футбольным клубом Днепр. Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до конца нынешнего сезона сообщает клубная <nobr>пресс-служба.</nobr> Увеличить
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В прошлом сезоне в первой лиге Владимир Юрченко провел за могилевский «Днепр» 25 матчей, отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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