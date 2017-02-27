Владимир Юрченко до конца сезона продлил контракт с «Днепром»
Белорусский форвард Владимир Юрченко продлил трудовые отношения с футбольным клубом «Днепр». Контракт 28-летнего нападающего рассчитан до конца нынешнего сезона, сообщает клубная
пресс-служба.
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В прошлом сезоне в первой лиге Владимир Юрченко провел за могилевский «Днепр» 25 матчей, отметился пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
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