Герой футбольного дня. Луис Энрике

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Тренеру «Барселоны» сильно досталось по итогам двух последних поединков. Сначала было сокрушительное и болезненное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов, а затем — на жилах вырванная победа в матче с «Леганесом» при довольно невыразительной игре. Заговорили даже о том, что лидеры «Барселоны» умышлено расшатывают под рулевым стул, желая получить нового вожака. Все это не кажется невероятным в силу большого количества сильных личностей в составе «Барселоны», а также нечеткого рисунка игры, который наблюдается у каталонцев в последнее время.

Матч против «Атлетико» был призван еще больше прояснить ситуацию. «Барселону» не называли аутсайдером противостояния, но и ничего хорошего ей не предрекали. «Атлетико» в последних поединках добавил спортивной злости и конструктива, поэтому от «матрасников» ждали смелой и агрессивной игры в силу турнирного положения. Ведь поражение убивало и так небольшие надежды на чемпионство.

Но в свою игру «Атлетико» не сыграл. Команда допустила немало ошибок в защите, а впереди была не такой мощной, как в последних поединках. Вероятно, Диего Симеоне удивил его визави. Удивил тактикой. «Барселона» сыграла в непопулярной для нее манере 3−4−3 с ромбом в центре поля, вершиной которого стал Месси. Лионель расположился под нападающими, роль которых отошла к Неймару, Суаресу и Рафинье. Серхио Бускес играл опорника, а Серхи Роберто и Андрес Иньеста придавали атакам «Барселоны» ширины. Для соперника такая тактика оказалась полной неожиданностью.

«Атлетико» сильно уступил «Барселоне» по показателю владения мячом, по количеству и качеству передач. «Матрасники» выиграли больше единоборств, но большинство из них — в центре поля. В своей штрафной площадке мадридцы действовали не всегда надежно, пропустив два гола в ходе массированного наступления соперника.

По сути, это поражение отцепило «Атлетико» от чемпионской гонки. Мадридцам стоит сконцентрироваться на Лиге чемпионов, а также борьбе за попадание в четверку. Ну, а «Барселона», само собой, не теряет надежд. И этот матч для Луиса Энрике и болельщиков каталонцев — словно глоток свежего воздуха. Непопулярное решение тренера — и зрелая победа славной команды. В ста матчах в Примере Луис Энрике добыл 75 побед. Лучший показатель — только у Гвардиолы.