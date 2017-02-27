Бэйл избежал серьёзного повреждения

В конце встречи хавбек хотел пробить по воротам, но оступился и получил повреждение. Сразу же Бэйл был заменён, но Лукас Васкес готов был выйти на замену ещё до повреждения партнёра по клубу.



Валлиец впервые после долгого перерыва вышел на поле в стартовом составе и отметился одним из забитых мячей.



«С Гаретом всё хорошо, он лишь оступился. Всё в порядке», — цитирует главного тренера «Реала» Зинедина Зидана пресс-служба клуба.