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27 февраля 2017, 10:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бэйл избежал серьёзного повреждения

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не получил серьёзной травмы в прошедшем матче чемпионата Испании, в котором мадридский клуб на выезде обыграл «Вильярреал» со счётом 3:2.

В конце встречи хавбек хотел пробить по воротам, но оступился и получил повреждение. Сразу же Бэйл был заменён, но Лукас Васкес готов был выйти на замену ещё до повреждения партнёра по клубу.

Валлиец впервые после долгого перерыва вышел на поле в стартовом составе и отметился одним из забитых мячей.

«С Гаретом всё хорошо, он лишь оступился. Всё в порядке», — цитирует главного тренера «Реала» Зинедина Зидана пресс-служба клуба.

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