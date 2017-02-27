Межсезонье. Как проходит усиление и чистка составов в клубах КПЛ

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Так, в «Тараз» вернулись воспитанники местного футбола Нуртас Кургулин и Жакып Кожамберды.

Кургулин последние четыре сезона провел в «Тоболе», за который провел 75 игр. Сезон 2016 года сложился для него неудачно, из-за травм выходил на поле только в пяти случаях, а с приходом на тренерский мостик Омари Тетрадзе был вынужден искать себе новую команду, так как российский специалист в обороне видел других исполнителей.

Кожамберды в нынешнее межсезонье проходил просмотр в «Атырау» и «Актобе», но по разным причинам контракт не подписал. Хотя регулярно вызывается в расположение национальной команды Талгатом Байсуфиновым. А стабильную игровую практику футболист в основном получал в «Таразе» (2012−2015), поскольку впоследствии ни в «Астане», ни в «Окжетпесе» в состав не проходил.

Также на просмотр в «Тараз» прибыл бывший игрок «Рубина» Андрей Горбанец (на снимке). 31-летний полузащитник последние два сезона провел за тульский «Арсенал», отыграл 18 матчей, забил один гол. Но лучшие его годы прошли в «Сибири» (2007−2008), в 76 играх забил десять мячей.

В то же время расположение южан покинул Умар Диаби. Французский нападающий не смог доказать свою необходимость Воиту Талгаеву. Ранее форвард не подошел «Алтаю». В свое время Диаби играл за вторые команды испанского «Реал Сосьедада», «Шатору», а также за словацкий «Кошице», болгарский «Левски», шотландский «Гамильтон Академикал».

Кроме того, сенегальский нападающий Малик Мане может продолжить карьеру в одном из турецких клубов. На данный момент ведутся переговоры. Если они завершатся неудачно, то футболист намерен вернуться в «Тараз».

«Акжайык» подписал контракт до конца сезона с Константином Заречным (на снимке). Прошедший сезон воспитанник павлодарского футбола провел в «Алтае». Сыграл 18 матчей, забил три гола. Он стал третьим игроком, перешедшим из команды Семея в «Акжайык». Ранее состав уральцев пополнили Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт.

«Окжетпес» не стал заключать соглашение с находившимся на просмотре белорусским полузащитником Александром Перепечко. Воспитанник минского «Арсенала» в 2016 году играл за «Слуцк» (14 игр, один гол). Ранее выступал за рижские «Сконто», «Олимп», минское «Динамо», «Белшину» и брестское «Динамо».

«Иртыш» подписал двух защитников — украинца Евгения Ткачука и серба Стефана Живковича. Плюс казахстанского полузащитника Нурбола Жумаскалиева.

Ткачук последние два года толком не играл. В основной состав «Зари» привлекался только дважды, при этом девять встреч провел за молодежный состав команды. Тем не менее, имел предложения сразу от нескольких клубов в зимнее трансферное окно, но вариант с павлодарцами получился самым приемлемым, поскольку «Иртыш» проявил настойчивость в переговорах.

Стефан Живкович (на снимке) до недавнего времени выступал за «Чукарички». Кстати, за ту самую сербскую команду, выбившую «Ордабасы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы-2016/2017 с общим счетом 6:3. Живкович принял участие в обоих матчах.

«Кайрат» просматривает бразильца Жоао Виктора, играющего с 2015 года за кипрский «Анортосис». В прошлом сезоне тщетно пробовался закрепиться в составе грозненского «Терека», тогда как ранее поиграл за «Наутико Ресифи» (Бразилия), «Бунедкор» (Узбекистан) и «Мальорку» (Испания).

В межсезонье алматинцы из новых легионеров заключили соглашение только с хорватским полузащитником Иво Иличевичем, не считая приглашение казахстанцев Максима Гладченко, Елдоса Ахметова и Георгия Жукова.