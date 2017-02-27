«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»! 10 главных событий выходных
«Реал» забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с «МЮ», а Луис Энрике проводит 100-й матч с «Барсой».
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Счастливый юбилей Луиса Энрике
Главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике перемыли все косточки после разгрома 0:4 в Париже в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Неизвестно, продолжит ли он работать с каталонцами в следующем сезоне, но накануне Луис Энрике и его команда дали сильный ответ критикам. «Барселона» одержала очень ценную с точки зрения борьбы за золото Примеры гостевую победу над «Атлетико» (2:1). Лионель Месси стал автором решающего гола на 86-й минуте, сделав шикарный подарок наставнику к юбилею. Луис Энрике провёл 100-й матч во главе «Барселоны». Под его руководством каталонцы 75 раз победили при 14 ничьих и 11 поражениях.
Черышев вышел — «Реал» заиграл
«Барселона» на несколько часов заняла первое место в таблице Примеры, однако поздно вечером «Реал» вернул себе лидерство, выиграв в сумасшедшей игре у «Вильярреала». По истечении часа команда Зинедина Зидана уступала — 0:2. В этот момент тренер хозяев Фран Эскриба выпустил на замену россиянина Дениса Черышева, чтобы добавить остроты контратакам. Но, к сожалению для воспитанника «Реала», после его появления на поле гости проснулись, и голы посыпались уже в ворота «Вильярреала». Гарет Бэйл и Альваро Мората наносили точные удары головой, а Криштиану Роналду реализовал пенальти. Таким образом, в воскресенье «Реал» повторил рекорд «Барселоны», забив в 44-м матче подряд!
В севильском дерби победила воля
Ещё одна любопытная игра 24-го тура чемпионата Испании — севильское дерби. «Бетис» принимал «Севилью» на «Бенито Вильямарин» и сделал всё для того, чтобы помочь «Барселоне» с «Реалом» избавиться от непрошенного гостя их элитного общества. Риза Дурмиси
Конте бьёт рекорды АПЛ
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Второй трофей Моуринью в «МЮ»
Пока «Челси» идёт к чемпионству в АПЛ, бывший главный тренер синих Жозе Моуринью выиграл уже второй трофей с «Манчестер Юнайтед». В воскресенье манкунианцы одолели в финале Кубка лиги «Саутгемптон» — 3:2. Героем сражения на «Уэмбли» стал Златан Ибрагимович. Шведский нападающий открыл счёт ударом со штрафного в первом тайме, а на 87-й минуте забил победный гол со «второго этажа», реализовав кросс в исполнении Андера Эрреры. Ибра при поддержке Моуринью в очередной раз доказал, что сомневаться в нём нельзя.
Восемь голов для тысячи матчей
У наставника «Баварии» Карло Анчелотти тоже юбилей: в субботу итальянец сыграл свой 1000-й матч в тренерской карьере. Лучший подарок ему сделала команда, разорвавшая дома «Гамбург» — 8:0. Особенно щедрым оказался Роберт Левандоски, который оформил
Обамейянг отыскал ворота
Безголевая серия
Исповедь Монтеллы
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла удивил комментарием судейства после выездной победы над «Сассуоло» в игре 26-го тура чемпионата Италии — 1:0. «В этом матче многие эпизоды трактовались в нашу пользу. Я это признаю, потому что такие эпизоды не всегда должны трактоваться и в пользу наших соперников. Жаль “Сассуоло”, ведь то же самое с ними случилось в матче с “Миланом” в первом круге, когда мы выиграли со счётом 4:3. Но хочу отметить, что только в этих двух встречах чемпионата многое трактовалось в нашу пользу», — признался Монтелла. Единственный мяч забил с пенальти Карлос Бакка.
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Курьёз от бывшего соперника «Ростова»
В чемпионате Нидерландов состоялся матч, достойный особого внимания. Лидер Эредивизии «Фейеноорд» принимал действующего чемпиона ПСВ. Команда из Роттердама слишком давно не завоёвывала золота, но теперь под руководством Джованни ван Бронкхорста летит к титулу. На стороне «Фейеноорда» даже удача! Хозяева выиграли у бывшего соперника «Ростова» по Лиге чемпионов со счётом 2:1 благодаря курьёзному голу на 82-й минуте. Голкипер гостей Йерун Зут сперва поймал мяч, а потом занёс его в ворота, пытаясь подняться на ноги.
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