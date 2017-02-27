«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»! 10 главных событий выходных

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Счастливый юбилей Луиса Энрике

Главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике перемыли все косточки после разгрома 0:4 в Париже в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 26.02.2017, 18:15 1:2 Атлетико Барселона

Неизвестно, продолжит ли он работать с каталонцами в следующем сезоне, но накануне Луис Энрике и его команда дали сильный ответ критикам. «Барселона» одержала очень ценную с точки зрения борьбы за золото Примеры гостевую победу над «Атлетико» (2:1). Лионель Месси стал автором решающего гола на 86-й минуте, сделав шикарный подарок наставнику к юбилею. Луис Энрике провёл 100-й матч во главе «Барселоны». Под его руководством каталонцы 75 раз победили при 14 ничьих и 11 поражениях.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 26.02.2017, 22:45 2:3 Вильярреал Реал

Черышев вышел — «Реал» заиграл

«Барселона» на несколько часов заняла первое место в таблице Примеры, однако поздно вечером «Реал» вернул себе лидерство, выиграв в сумасшедшей игре у «Вильярреала». По истечении часа команда Зинедина Зидана уступала — 0:2. В этот момент тренер хозяев Фран Эскриба выпустил на замену россиянина Дениса Черышева, чтобы добавить остроты контратакам. Но, к сожалению для воспитанника «Реала», после его появления на поле гости проснулись, и голы посыпались уже в ворота «Вильярреала». Гарет Бэйл и Альваро Мората наносили точные удары головой, а Криштиану Роналду реализовал пенальти. Таким образом, в воскресенье «Реал» повторил рекорд «Барселоны», забив в 44-м матче подряд!

Футбол Испания 2016/2017 Тур 24, 25.02.2017, 18:15 1:2 Бетис Севилья

В севильском дерби победила воля

Ещё одна любопытная игра 24-го тура чемпионата Испании — севильское дерби. «Бетис» принимал «Севилью» на «Бенито Вильямарин» и сделал всё для того, чтобы помочь «Барселоне» с «Реалом» избавиться от непрошенного гостя их элитного общества. Риза Дурмиси что-то прошептал мячу, после чего классным ударом со штрафного вывел хозяев вперёд. «Бетис» продержался почти час игры, но нынешняя «Севилья» всё-таки очень крепка характером — сумела добыть волевую победу! Хотя её капитан Висенте Иборра, забивая второй гол, достаточно опасно шёл на мяч и рисковал травмировать вратаря.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 26, 25.02.2017, 18:00 3:1 Челси Суонси

Конте бьёт рекорды АПЛ

Ураган по имени «Челси» продолжает уничтожать своих соперников по английской Премьер-лиге. В минувший уик-энд команда Антонио Конте переиграла «Суонси Сити» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1, закрепила лидерство и помогла установить итальянскому тренеру новый рекорд. 20 побед в 26 матчах — никто не начинал в чемпионате Англии так здорово, как Конте. Особенной встреча с «Суонси» стала и для полузащитника Сеска Фабрегаса. Испанец провёл свой 300-й матч в АПЛ, где он помимо «Челси» выступал и за лондонский «Арсенал».

Второй трофей Моуринью в «МЮ»

Пока «Челси» идёт к чемпионству в АПЛ, бывший главный тренер синих Жозе Моуринью выиграл уже второй трофей с «Манчестер Юнайтед». В воскресенье манкунианцы одолели в финале Кубка лиги «Саутгемптон» — 3:2. Героем сражения на «Уэмбли» стал Златан Ибрагимович. Шведский нападающий открыл счёт ударом со штрафного в первом тайме, а на 87-й минуте забил победный гол со «второго этажа», реализовав кросс в исполнении Андера Эрреры. Ибра при поддержке Моуринью в очередной раз доказал, что сомневаться в нём нельзя.

Футбол Германия 2016/2017 Тур 22, 25.02.2017, 17:30 8:0 Бавария Гамбург

Восемь голов для тысячи матчей

У наставника «Баварии» Карло Анчелотти тоже юбилей: в субботу итальянец сыграл свой 1000-й матч в тренерской карьере. Лучший подарок ему сделала команда, разорвавшая дома «Гамбург» — 8:0. Особенно щедрым оказался Роберт Левандоски, который оформил хет-трик. А вот невезучий Томас Мюллер в этом фестивале забитых мячей не поучаствовал, хотя сделал две голевые передачи. У немца по-прежнему один-единственный гол за весь сезон в Бундеслиге. Тем временем голкипер Мануэль Нойер выдал сотый «сухарь», установив клубный рекорд.

Футбол Германия 2016/2017 Тур 22, 25.02.2017, 17:30 0:3 Фрайбург Боруссия Д

Обамейянг отыскал ворота

Безголевая серия Пьера-Эмерика Обамейянга затянулась на пять с лишним матчей, точнее на 471 минуту в разных турнирах. Нападающий дортмундской «Боруссии» выглядел в феврале уставшим. Однако в 22-м туре по-настоящему прорвало не только Левандовски, но и Обамейянга, который не позволил поляку опередить себя в гонке снайперов Бундеслиги. В субботу габонец дважды огорчил «Фрайбург». Правда, первый его гол — целиком и полностью заслуга Марко Ройса. Обаймеянг закатил мяч в пустые ворота с пары метров. Форвард вовремя пробуждается, ведь впереди у дортмундцев «Байер» и «Бенфика».

Футбол Италия 2016/2017 Тур 26, 26.02.2017, 17:00 0:1 Сассуоло Милан

Исповедь Монтеллы

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла удивил комментарием судейства после выездной победы над «Сассуоло» в игре 26-го тура чемпионата Италии — 1:0. «В этом матче многие эпизоды трактовались в нашу пользу. Я это признаю, потому что такие эпизоды не всегда должны трактоваться и в пользу наших соперников. Жаль “Сассуоло”, ведь то же самое с ними случилось в матче с “Миланом” в первом круге, когда мы выиграли со счётом 4:3. Но хочу отметить, что только в этих двух встречах чемпионата многое трактовалось в нашу пользу», — признался Монтелла. Единственный мяч забил с пенальти Карлос Бакка.

Футбол Франция 2016/2017 Тур 27, 26.02.2017, 23:00 1:5 Марсель ПСЖ

«ПСЖ» Эмери расцвёл

Унаи Эмери, похоже, дождался, когда его «ПСЖ» по-настоящему расцветёт. Парижане выиграли в шестой раз за последние семь матчей, причём снова показали высокую результативность. Команда Эмери забивала по четыре гола «Барселоне» и «Ренну», по три — «Дижону» и «Бордо», теперь вот накидала полную сетку мячей «Марселю». Принципиальный соперник бит на «Велодроме» — 5:1! Из этой удачной серии «ПСЖ» выпадает только нулевая ничья с «Тулузой», однако в том случае парижанам не хватило энергии после разгрома «Барсы» и капельки везения.

Курьёз от бывшего соперника «Ростова»

В чемпионате Нидерландов состоялся матч, достойный особого внимания. Лидер Эредивизии «Фейеноорд» принимал действующего чемпиона ПСВ. Команда из Роттердама слишком давно не завоёвывала золота, но теперь под руководством Джованни ван Бронкхорста летит к титулу. На стороне «Фейеноорда» даже удача! Хозяева выиграли у бывшего соперника «Ростова» по Лиге чемпионов со счётом 2:1 благодаря курьёзному голу на 82-й минуте. Голкипер гостей Йерун Зут сперва поймал мяч, а потом занёс его в ворота, пытаясь подняться на ноги.