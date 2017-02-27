Марио Гомес отклонил предложение китайского клуба на € 15 млн в год
Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» был заинтересован в услугах нападающего «Вольфсбурга» Марио Гомеса, сообщает Sky.
Согласно информации источника, китайцы предлагали футболисту зарплату в размере € 15 млн в год, однако Гомес предложение отклонил.
Гомес пополнил ряды немецкого клуба перед стартом нынешнего сезона, до этого защищал цвета «Фиорентины». Действующий контракт игрока с «волками» в силе до лета 2019 года.
По итогам 22 туров чемпионата Германии Гомес принял участие в 21 матче, став автором 6 голов.
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