Марио Гомес отклонил предложение китайского клуба на € 15 млн в год

Согласно информации источника, китайцы предлагали футболисту зарплату в размере € 15 млн в год, однако Гомес предложение отклонил.



Гомес пополнил ряды немецкого клуба перед стартом нынешнего сезона, до этого защищал цвета «Фиорентины». Действующий контракт игрока с «волками» в силе до лета 2019 года.



По итогам 22 туров чемпионата Германии Гомес принял участие в 21 матче, став автором 6 голов.