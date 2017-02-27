Голкипер ПСВ забил мяч в свои ворота при попытке встать с газона
Голкипер «ПСВ Эйндховен» Йерун Зут пропустил курьезный гол в матче чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом» (Роттердам).
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Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут зафиксировал мяч на линии собственных ворот, но при попытке подняться с газона он прижал его к груди, внеся таким образом за линию ворот.
Электронная система подтвердила взятие ворот. В итоге этот гол стал победным для «Фейеноорда». Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 2:1.
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