Голкипер ПСВ забил мяч в свои ворота при попытке встать с газона

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Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут зафиксировал мяч на линии собственных ворот, но при попытке подняться с газона он прижал его к груди, внеся таким образом за линию ворот.

Электронная система подтвердила взятие ворот. В итоге этот гол стал победным для «Фейеноорда». Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 2:1.