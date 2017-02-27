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27 февраля 2017, 8:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Порту» обыграли «Боавишту» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Футболисты «Порту» одержали победу над «Боавиштой» в матче 23-го тура чемпионата Португалии.

Встреча двух команд из Порту, прошедшая в воскресенье на стадионе «Боавишты», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Порту». Единственный мяч на 7-й минуте забил Франсиско Соарес. Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Макси Перейры на 82-й минуте.

После этой победы «Порту» набрал 56 очков и продолжает идти на втором месте в таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующей «Бенфики» на одно очко. «Боавишта» с 29 очками занимает девятое место.

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