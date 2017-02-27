Футболисты «Порту» обыграли «Боавишту» в матче чемпионата Португалии

Встреча двух команд из Порту, прошедшая в воскресенье на стадионе «Боавишты», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Порту». Единственный мяч на 7-й минуте забил Франсиско Соарес. Гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Макси Перейры на 82-й минуте.

После этой победы «Порту» набрал 56 очков и продолжает идти на втором месте в таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующей «Бенфики» на одно очко. «Боавишта» с 29 очками занимает девятое место.