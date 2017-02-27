«Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Марсель»
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Марселем» в выездном матче 27-го тура чемпионата Франции.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды. В составе «ПСЖ» отличились Маркиньос (6-я минута), Эдинсон Кавани (16), Лукас (50), Юлиан Дракслер (61) и Блез Матюиди (72). Единственный мяч хозяев забил Род Фанни (70).
После этой победы «ПСЖ» набрал 59 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Ниццу». Лидирует в чемпионате Франции «Монако», в активе которого 62 очка, а «Марсель» с 39 баллами занимает седьмую строчку.
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|13
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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