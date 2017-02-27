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27 февраля 2017, 1:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Марсель»

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над «Марселем» в выездном матче 27-го тура чемпионата Франции.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды. В составе «ПСЖ» отличились Маркиньос (6-я минута), Эдинсон Кавани (16), Лукас (50), Юлиан Дракслер (61) и Блез Матюиди (72). Единственный мяч хозяев забил Род Фанни (70).

После этой победы «ПСЖ» набрал 59 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Ниццу». Лидирует в чемпионате Франции «Монако», в активе которого 62 очка, а «Марсель» с 39 баллами занимает седьмую строчку.

26.02.2017 23:00 основной раунд: 27-й тур Velodrome
Марсель 1:5 ПСЖ
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Руди Гарсия Эмери Унаи
Голы
70′ Род Фанни 24
5 Маркиньюс 6′
9 Эдинсон Кавани 16′
7 Родригес Моура Лукас 50′
23 Юлиан Дракслер 61′
14 Блэз Матюиди 72′
Составы
Йоан Пеле 16
Хироки Сакаи 2
Жорже Пиреш Роланду 6
Род Фанни 24
Вильям Венкер 19
Максим Лопес 27
Андре-Франк Замбо 29
Димитри Пайет 11
38′ 45′ Патрис Эвра 21
Анри Бедимо 12
67′ Флориан Товен 26
Грегори Сертик 13
52′ Клинтон Нжи 14
84′ Реми Кабелла 7
1 Кевин Трапп
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
20 Левен Кюрзава
6 Марко Верратти 29′
14 Блэз Матюиди
25 Адриен Рабьо
10 Хавьер Пасторе 55′
23 Юлиан Дракслер 83′
7 Родригес Моура Лукас 73′
11 Анхель Ди Мария
9 Эдинсон Кавани 82′
21 Атем Бен Арфа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 13
5 Угловые 7
13 Фолы 9
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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