«Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Марсель»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды. В составе «ПСЖ» отличились Маркиньос (6-я минута), Эдинсон Кавани (16), Лукас (50), Юлиан Дракслер (61) и Блез Матюиди (72). Единственный мяч хозяев забил Род Фанни (70).

После этой победы «ПСЖ» набрал 59 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Ниццу». Лидирует в чемпионате Франции «Монако», в активе которого 62 очка, а «Марсель» с 39 баллами занимает седьмую строчку.