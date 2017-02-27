«Реал» победил «Вильярреал», уступая 0:2 по ходу матча

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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Хозяева вели 2:0 после мячей Ману Тригероса (50-я минута) и Седрика Бакамбю (56), но мадридская команда сумела отыграться и вырвать победу благодаря голам Гарета Бейла (64), Криштиану Роналду (74, с пенальти) и Альваро Мораты (83).

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле на замену на 57-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Реал» набрал 55 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице испанской примеры. «Вильярреал» с 39 очками идет на шестой строчке.