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27 февраля 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» победил «Вильярреал», уступая 0:2 по ходу матча

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Реала» на выезде одержали волевую победу над «Вильярреалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Вильярреала», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Хозяева вели 2:0 после мячей Ману Тригероса (50-я минута) и Седрика Бакамбю (56), но мадридская команда сумела отыграться и вырвать победу благодаря голам Гарета Бейла (64), Криштиану Роналду (74, с пенальти) и Альваро Мораты (83).

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на поле на замену на 57-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Реал» набрал 55 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице испанской примеры. «Вильярреал» с 39 очками идет на шестой строчке.

26.02.2017 22:45 основной раунд: 24-й тур El Madrigal
Вильярреал 2:3 Реал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Зинедин Зидан
Голы
50′ Мануэль Тригерос 14
56′ Седрик Бакамбу (Б. Сориано) 17
11 Гарет Бэйл (Д. Карвахаль) 64′
7 Криштиану Роналду 74′
21 Альваро Мората (Виейра да Силва Марселу) 83′
Составы
90′ Перес Марио Гаспар 2
Коста Хорда Хауме 11
Матео Пабло Музаккьо 5
Виктор Руис 6
Хонатан дос Сантос 8
Самуэль Кастильехо 19
73′ Бруно Сориано 21
Седрик Бакамбу 17
35′ Андрес Серхио Асенхо 1
Морено Андрес Фернандес 13
75′ Мануэль Тригерос 14
Родриго Эрнандес 16
57′ Лопес Альварес Адриан 15
Денис Черышев 7
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Виейра да Силва Марселу
3 Пепе 90+1′
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
9 Карим Бензема 77′
21 Альваро Мората
11 Гарет Бэйл 89′
17 Лукас Васкес
14 Каземиру 58′
22 Франсиско Роман Иско
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 25
4 Удары в створ 6
5 Угловые 5
15 Фолы 6
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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