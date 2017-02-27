Дубль Наингголана принес «Роме» победу над «Интером»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян. Наингголан отличился на 12-й и 56-й минутах матча, еще один мяч в ворота «Интера» отправил Диего Перотти с пенальти (85). У хозяев единственный мяч забил Мауро Икарди (81).

Благодаря этой победе «Рома» набрала 59 очков и укрепилась на втором месте в таблице Серии А. «Интер» с 48 очками занимает шестую строчку.