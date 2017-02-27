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27 февраля 2017, 1:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Наингголана принес «Роме» победу над «Интером»

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Два мяча бельгийца Раджи Наингголана принесли «Роме» выездную победу над миланским «Интером» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян. Наингголан отличился на 12-й и 56-й минутах матча, еще один мяч в ворота «Интера» отправил Диего Перотти с пенальти (85). У хозяев единственный мяч забил Мауро Икарди (81).

Благодаря этой победе «Рома» набрала 59 очков и укрепилась на втором месте в таблице Серии А. «Интер» с 48 очками занимает шестую строчку.

26.02.2017 22:45 основной раунд: 26-й тур Giuseppe Meazza
Интер 1:3 Рома
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Стефано Пиоли Лучано Спаллетти
Голы
81′ Мауро Икарди (И. Перишич) 9
4 Раджа Наингголан (Э. Джеко) 12′
4 Раджа Наингголан (Бруну Перес) 56′
8 Диего Перотти 85′
Составы
Самир Ханданович 1
Гари Медель 17
83′ Джейсон Мурильо 24
Данило Д`Амброзио 33
6′ Иван Перишич 44
Мауро Икарди 9
Роберто Гальярдини 5
Жоффре Кондогбья 7
75′ Антонио Кандрева 87
Габриэл Барбоза 96
80′ Жоау Мариу 6
Эвер Банега 19
55′ Марсело Брозович 77
Эдер 23
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
3 Гильерме Жуан Жезус
20 Федерико Фасио 83′
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
6 Кевин Стротман
13 Бруну Перес 89′
15 Томас Фермален
11 Мохамед Салах 71′
8 Диего Перотти
16 Даниэле Де Росси 84′ 40′
5 Леандро Паредес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 5
10 Угловые 2
12 Фолы 22
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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