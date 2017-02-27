Дубль Наингголана принес «Роме» победу над «Интером»
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Два мяча бельгийца Раджи Наингголана принесли «Роме» выездную победу над миланским «Интером» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян. Наингголан отличился на 12-й и 56-й минутах матча, еще один мяч в ворота «Интера» отправил Диего Перотти с пенальти (85). У хозяев единственный мяч забил Мауро Икарди (81).
Благодаря этой победе «Рома» набрала 59 очков и укрепилась на втором месте в таблице Серии А. «Интер» с 48 очками занимает шестую строчку.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Лучано Спаллетти
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|22
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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