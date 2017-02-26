Футболисты «Шальке» и «Хоффенхайма» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гильзенкирхене, завершилась со счетом 1:1. Сначала отличились хозяева усилиями Алессандро Шопфа (5-я минута). «Хоффенхайм» отыгрался благодаря точному удару Себастьяна Руди (79).

После этого матча «Хоффенхайм» набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 27 баллами расположился на 12-й строчке.