Футболисты «Шальке» и «Хоффенхайма» сыграли вничью в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Шальке» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Гильзенкирхене, завершилась со счетом 1:1. Сначала отличились хозяева усилиями Алессандро Шопфа (5-я минута). «Хоффенхайм» отыгрался благодаря точному удару Себастьяна Руди (79).
После этого матча «Хоффенхайм» набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 27 баллами расположился на 12-й строчке.
|26.02.2017 19:30
|основной раунд: 22-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
|Шальке-04
|1:1
|Хоффенхайм
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Юлиан Нагельсманн
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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