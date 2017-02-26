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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28897536/
26 февраля 2017, 23:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Шальке» и «Хоффенхайма» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Футболисты «Шальке» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гильзенкирхене, завершилась со счетом 1:1. Сначала отличились хозяева усилиями Алессандро Шопфа (5-я минута). «Хоффенхайм» отыгрался благодаря точному удару Себастьяна Руди (79).

После этого матча «Хоффенхайм» набрал 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке» с 27 баллами расположился на 12-й строчке.

26.02.2017 19:30 основной раунд: 22-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 1:1 Хоффенхайм
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маркус Вайнцирль Юлиан Нагельсманн
Голы
5′ Алессандро Шепф (Г. Бургшталлер) 21
6 Себастьян Руди (С. Цубер) 79′
Составы
Ральф Ферманн 1
Бенедикт Хеведес 4
Хольгер Бадштубер 24
Матия Настасич 31
Леон Горецка 8
Набиль Бенталеб 10
Бенжамен Стамбули 17
Алессандро Шепф 21
82′ Сеад Колашинац 6
Деннис Аого 15
57′ Даниэль Калиджури 18
Макс Майер 7
84′ Гвидо Бургшталлер 19
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 13
1 Оливер Бауманн
21 Беньямин Хюбнер 69′
25 Никлас Зюле 67′
6 Себастьян Руди
13 Карем Демирбай
17 Стивен Цубер
22 Кевин Фогт
14 Сандро Вагнер
4 Эрмин Бичакчич 60′
16 Пирмин Швеглер
18 Надим Амири 63′
28 Адам Солои
23 Марко Терраццино 70′
27 Андрей Крамарич
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 4
6 Угловые 3
20 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Хоффенхайм
Новости Матчи Состав Статистика
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