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26 февраля 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Мец» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. «Лион» разгромил «Мец» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лионе, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. Дубль оформил Мемфис Депай (отличился на 43-й и 53-й минутах). Защитник «Меца» Иван Бальо довел счет до разгромного, поразив собственные ворота на 74-й минуте. На 78-й Александр Ляказетт забил четвертый мяч, а Матье Вальбуэна установил окончательный сет в добавленное ко второму тайму время.

«Лион» (46 очков, четвертое место) в следующем матче 3 марта сыграет в гостях с «Бордо». «Мец» (28 баллов, 17-я позиция) 4 числа примет дома «Ренн».

26.02.2017 19:00 основной раунд: 27-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 5:0 Метц
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Брюно Женезьо Филипп Хиншбергер
Голы
43′ Мемфис Депай 9
53′ Мемфис Депай 9
74′ Иван Бальиу 25
78′ Александр Ляказетт 10
90+2′ Матье Вальбуэна 28
Составы
Антони Лопеш 1
Эмануэль Маммана 4
72′ Муктар Диакаби 5
Кристоф Жалле 13
Рафаэл да Силва 20
Корантен Толиссо 8
Мемфис Депай 9
Александр Ляказетт 10
82′ Набиль Фекир 18
Матье Вальбуэна 28
83′ Люка Тузар 29
Серхи Дардер 14
77′ Максвел Гнали Корне 27
Рашид Геззаль 11
1 Тома Дидиллон
4 Милан Бишевац
6 Симон Фалетт
13 Франк Синьорино
25 Иван Бальиу
10 Шейк Дукуре 41′
14 Жорж Манджек
9 Мевлют Эрдинч
2 Фаллу Диань 62′ 21′
22 Кевин Лежен
19 Флоран Молле 76′
34 Юссеф Мазиз
15 Тибо Вьон 62′ 5′
11 Опа Нгюетт
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
27 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
10 Угловые 1
10 Фолы 7
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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