Дубль Депая помог «Лиону» разгромить «Мец» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лионе, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. Дубль оформил Мемфис Депай (отличился на 43-й и 53-й минутах). Защитник «Меца» Иван Бальо довел счет до разгромного, поразив собственные ворота на 74-й минуте. На 78-й Александр Ляказетт забил четвертый мяч, а Матье Вальбуэна установил окончательный сет в добавленное ко второму тайму время.

«Лион» (46 очков, четвертое место) в следующем матче 3 марта сыграет в гостях с «Бордо». «Мец» (28 баллов, 17-я позиция) 4 числа примет дома «Ренн».