Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28897245/
26 февраля 2017, 21:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Шахтер» обыграл «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли полтавскую «Ворсклу» в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Футболисты донецкого Шахтера обыграли полтавскую <span class=error>Ворсклу</span> в матче 19-го тура чемпионата Украины. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды. У победителей отличились Виктор Коваленко (63-я минута), и Факундо Феррейра (90), у «Ворсклы» отличился Дмитрий Хлёбас (27). Полтавская команда заканчивала матч в меньшинстве после удаления Евгения Заричнюка (90).

«Шахтер» после этой победы набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины, обгоняя идущее на второй строчке киевское «Динамо» на 13 очков. «Ворскла» с 23 баллами идет на седьмом месте.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Ворскла
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский