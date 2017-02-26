«Шахтер» обыграл «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Харькове, завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкой команды. У победителей отличились Виктор Коваленко (63-я минута), и Факундо Феррейра (90), у «Ворсклы» отличился Дмитрий Хлёбас (27). Полтавская команда заканчивала матч в меньшинстве после удаления Евгения Заричнюка (90).

«Шахтер» после этой победы набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Украины, обгоняя идущее на второй строчке киевское «Динамо» на 13 очков. «Ворскла» с 23 баллами идет на седьмом месте.