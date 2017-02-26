Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

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Счет в матче открыл Рафинья, поразивший ворота после удара с острого угла из пределов штрафной. Диего Годин ударом головой после подачи углового восстановил равновесие. Решающий мяч провел Лионель Месси. С близкого расстояния аргентинец отправил мяч в сетку после отскока от защитника.

«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое место.