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26 февраля 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу «Барселоны».

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Счет в матче открыл Рафинья, поразивший ворота после удара с острого угла из пределов штрафной. Диего Годин ударом головой после подачи углового восстановил равновесие. Решающий мяч провел Лионель Месси. С близкого расстояния аргентинец отправил мяч в сетку после отскока от защитника.

«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое место.

26.02.2017 18:15 основной раунд: 24-й тур Vicente Calderon
Атлетико 1:2 Барселона
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Энрике Луис
Голы
70′ Диего Годин (Коке) 2
12 Рафинья (Л. Суарес) 64′
10 Лионель Месси 86′
Составы
Ян Облак 13
Шиме Врсалько 16
Филипе Луис 3
Диего Годин 2
65′ Стефан Савич 15
56′ Ньигес Сауль 8
Коке 6
Антуан Гризманн 7
73′ Габриэль Фернандес Габи 14
68′ Янник Феррейра-Карраско 10
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
72′ Кевин Гамейро 21
74′ Анхель Корреа 11
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити
12 Рафинья
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси 82′
5 Серхио Бускетс 55′
11 да Силва Сантос Неймар
20 Серхи Роберто 85′
21 Андре Гомиш
24 Жереми Матье 77′
19 Люка Динь
8 Андрес Иньеста 71′
4 Иван Ракитич
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
6 Угловые 5
28 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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