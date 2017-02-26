Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу «Барселоны».
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Счет в матче открыл Рафинья, поразивший ворота после удара с острого угла из пределов штрафной. Диего Годин ударом головой после подачи углового восстановил равновесие. Решающий мяч провел Лионель Месси. С близкого расстояния аргентинец отправил мяч в сетку после отскока от защитника.
«Барселона» набрала 54 очка и вышла на первое место в чемпионате Испании. При этом у идущего вторым мадридского «Реала» две игры в запасе при двухочковом отставании. У «Атлетико» 45 очков и четвертое место.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|5
|28
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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