Киоун: «Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» на 10 лет

««Тоттенхэм» отстаёт от «Арсенала» на 10 лет. Эффект выступлений на «Уэмбли» им не поможет. Не думаю, что болельщикам «Тоттенхэма» стоит пребывать в восторге. Их команда меньше «Арсенала» в связи с ограниченными финансовыми возможностями. «Тоттенхэм» строит новый стадион. Через такое же проходил «Арсенал», заметно ограничивая себя. А сейчас у «канониров» уже есть новая арена, — цитирует Киоуна BBC Sport.