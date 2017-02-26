«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Ингольштадт»

Встреча, прошедшая в Ингольштадте в воскресенье, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Ларс Штиндль (на 60-й минуте) и Андре Хан (90+1).

«Боруссия» (29 очков, 10-е место) в следующем туре 4 марта примет на своем поле «Шальке». «Ингольштадт» (18 баллов, 17-я строчка) в этот же день сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».