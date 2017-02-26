«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Ингольштадт»
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. «Боруссия» (Менхенгладбах) обыграла «Ингольштадт» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ингольштадте в воскресенье, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Ларс Штиндль (на 60-й минуте) и Андре Хан (90+1).
«Боруссия» (29 очков, 10-е место) в следующем туре 4 марта примет на своем поле «Шальке». «Ингольштадт» (18 баллов, 17-я строчка) в этот же день сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».
|26.02.2017 17:30
|основной раунд: 22-й тур
|Audi Sportpark
|Ингольштадт
|0:2
|Боруссия М
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Майк Вальпургис
|Дитер Хеккинг
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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