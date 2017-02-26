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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28896936/
26 февраля 2017, 20:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Ингольштадт»

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. «Боруссия» (Менхенгладбах) обыграла «Ингольштадт» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в Ингольштадте в воскресенье, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Ларс Штиндль (на 60-й минуте) и Андре Хан (90+1).

«Боруссия» (29 очков, 10-е место) в следующем туре 4 марта примет на своем поле «Шальке». «Ингольштадт» (18 баллов, 17-я строчка) в этот же день сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».

26.02.2017 17:30 основной раунд: 22-й тур Audi Sportpark
Ингольштадт 0:2 Боруссия М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Майк Вальпургис Дитер Хеккинг
Голы
13 Ларс Штиндль 60′
28 Андре Хан (М. Дахуд) 90+1′
Составы
Мартин Хансен 35
Ромен Брегери 18
Маркус Зуттнер 29
Флоран Хадергьонай 33
Марвин Матип 34
Альфредо Моралес 6
Альмог Коэн 36
Дарио Лескано 11
23′ 45′ Антони Юнг 3
Рожер 8
63′ 72′ Марсель Тиссеран 32
Сонни Киттель 21
78′ Паскаль Гросс 10
Лукас Хинтерзеер 16
1 Янн Зоммер
3 Андреас Кристенсен
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
24 Тони Янчке
6 Кристоф Крамер
19 Фабиан Джонсон
23 Йонас Хофманн
5 Тобиас Штробль 61′
8 Махмуд Дахуд
9 Йосип Дрмич 80′
28 Андре Хан
13 Ларс Штиндль 87′
11 Каэтану де Араужу Раффаэл
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 4
6 Угловые 4
11 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия М
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Ингольштадт
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