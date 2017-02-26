«Милан» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Реджо-Эмилии в воскресенье, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол с пенальти на 22-й минуте забил Карлос Бакка. В составе «Сассуоло» на 12-й минуте Доменико Берарди не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Результаты других матчей дня:

«Дженоа» — «Болонья» — 1:1,

«Кротоне» — «Кальяри» — 1:2,

«Кьево» — «Пескара» — 2:0,

«Лацио» — «Удинезе» — 1:0.