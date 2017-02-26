«Милан» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. «Милан» обыграл «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в
Результаты других матчей дня:
«Дженоа» — «Болонья» — 1:1,
«Кротоне» — «Кальяри» — 1:2,
«Кьево» — «Пескара» — 2:0,
«Лацио» — «Удинезе» — 1:0.
|26.02.2017 17:00
|основной раунд: 26-й тур
|Mapei Stadium – Citta del Tricolore
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Винченцо Монтелла
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|6
|14
|Угловые
|8
|20
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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