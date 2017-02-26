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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28896799/
26 февраля 2017, 20:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Милан» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. «Милан» обыграл «Сассуоло» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Реджо-Эмилии в воскресенье, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол с пенальти на 22-й минуте забил Карлос Бакка. В составе «Сассуоло» на 12-й минуте Доменико Берарди не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Результаты других матчей дня:

«Дженоа» — «Болонья» — 1:1,

«Кротоне» — «Кальяри» — 1:2,

«Кьево» — «Пескара» — 2:0,

«Лацио» — «Удинезе» — 1:0.

26.02.2017 17:00 основной раунд: 26-й тур Mapei Stadium – Citta del Tricolore
Сассуоло 0:1 Милан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Винченцо Монтелла
Голы
70 Карлос Бакка 22′
Нереализованные пенальти
12′ Д. Берарди 25
Составы
Андреа Консильи 47
26′ Федерико Пелузо 13
Франческо Ачерби 15
Марчелло Гаццола 23
Кристиан Делль`Орко 39
21′ Альберто Аквилани 21
90+3′ Альфред Данкан 32
8′ Доменико Берарди 25
58′ 70′ Лоренцо Пеллегрини 6
Алессандро Матри 10
84′ Грегуар Дефрель 11
Федерико Риччи 27
23′ 78′ Маттео Политано 16
Антонино Рагуза 90
99 Джанлуиджи Доннарумма
17 Кристиан Сапата
20 Иньяцио Абате
21 Леонель Ванджони
29 Габриэль Палетта
7 Жерар Деулофеу
91 Андреа Бертолаччи 38′
8 Хесус Хоакин Сусо
23 Хосе Соса 87′ 30′
16 Андреа Поли
33 Юрай Куцка 65′ 11′
80 Марио Пашалич
70 Карлос Бакка 76′
11 Лукас Окампос
Статистика
6 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 6
14 Угловые 8
20 Фолы 17
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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