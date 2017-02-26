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26 февраля 2017, 19:05 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Сток»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Стоком» со счетом 4:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (14, 32, 37-я минуты) и Делле Алли (45). Первый мяч 23-летнего Кейна в этом матче стал для него сотым в карьере, забитым на клубном уровне. Помимо «Тоттенхэма», форвард выступал за «Норвич», «Лестер», «Лейтон» и «Миллуолл». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в его активе было 25 голов.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» поднялся на второе место, набрав 53 очка, «Сток» с 32 очками идет десятым.

В следующем матче «Тоттенхэм» 5 марта на своем поле примет «Эвертон», «Сток» днем ранее также дома сыграет с «Мидлсбро».

26.02.2017 16:30 основной раунд: 26-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 4:0 Стоук Сити
Первый тайм: 4:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Марк Хьюз
Голы
14′ Харри Кейн 10
32′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
37′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
45+1′ Деле Алли (Х. Кейн) 20
Составы
Юго Ллорис 1
Кайл Уокер 2
Бен Дэйвис 33
90′ Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Мусса Дембеле 19
Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
49′ Тоби Алдервейрелд 4
67′ Кевин Виммер 27
66′ Ян Фертонген 5
Харри Уинкс 29
86′ Харри Кейн 10
Сон Хын Мин 7
33 Ли Грант
2 Филлип Бардсли
3 Эрик Питерс
15 Бруну Мартинс Инди
17 Райан Шоукросс
4 Джо Аллен
32 Рамадан Собхи
10 Марко Арнаутович 39′
6 Глен Уилан 82′ 20′
20 Джефф Кэмерон
16 Чарли Адам 60′ 25′
14 Ибрахим Афеллай
25 Питер Крауч 60′
9 Саидо Бераино
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 3
8 Угловые 5
11 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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