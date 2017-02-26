Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Сток»
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Стоком» со счетом 4:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (14, 32, 37-я минуты) и Делле Алли (45). Первый мяч 23-летнего Кейна в этом матче стал для него сотым в карьере, забитым на клубном уровне. Помимо «Тоттенхэма», форвард выступал за «Норвич», «Лестер», «Лейтон» и «Миллуолл». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в его активе было 25 голов.
В турнирной таблице «Тоттенхэм» поднялся на второе место, набрав 53 очка, «Сток» с 32 очками идет десятым.
В следующем матче «Тоттенхэм» 5 марта на своем поле примет «Эвертон», «Сток» днем ранее также дома сыграет с «Мидлсбро».
|26.02.2017 16:30
|основной раунд: 26-й тур
|White Hart Lane
|Тоттенхэм Хотспур
|4:0
|Стоук Сити
|Первый тайм: 4:0
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Марк Хьюз
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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