Хет-трик Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Сток»

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Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (14, 32, 37-я минуты) и Делле Алли (45). Первый мяч 23-летнего Кейна в этом матче стал для него сотым в карьере, забитым на клубном уровне. Помимо «Тоттенхэма», форвард выступал за «Норвич», «Лестер», «Лейтон» и «Миллуолл». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в его активе было 25 голов.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» поднялся на второе место, набрав 53 очка, «Сток» с 32 очками идет десятым.

В следующем матче «Тоттенхэм» 5 марта на своем поле примет «Эвертон», «Сток» днем ранее также дома сыграет с «Мидлсбро».