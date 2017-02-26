«Зирка» и «Днепр» сыграли вничью в матче Премьер-лиги

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В Кропивницком завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Зирка» принимала «Днепр» и сыграла вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:1.

Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 11-й минуте гол забил Артем Ситало. Провал в центре обороны «Днепра» привел к тому, что после передачи Полегенько его партнер Ситало в касание отправил мяч в ворота.

«Днепр» быстро выровнял игру, а на 42-й минуте сравнял счет. Мяч в штрафной отскочил от спины Кучеренко к Ротаню, который спокойно отправил мяч в ворота.