«Зирка» и «Днепр» сыграли вничью в матче Премьер-лиги
Игра завершилась со счетом 1:1.
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В Кропивницком завершился матч 19-го тура украинской футбольной
Матч завершился со счетом 1:1.
Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 11-й минуте гол забил Артем Ситало. Провал в центре обороны «Днепра» привел к тому, что после передачи Полегенько его партнер Ситало в касание отправил мяч в ворота.
«Днепр» быстро выровнял игру, а на 42-й минуте сравнял счет. Мяч в штрафной отскочил от спины Кучеренко к Ротаню, который спокойно отправил мяч в ворота.
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