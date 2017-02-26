«Черноморец» обыграл «Карпаты» в матче Премьер-лиги

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В Одессе завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Черноморец» на своем поле принимал львовские «Карпаты» и выиграл со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:0.

По ходу игры одесситі имели небольшое преимущество, но долго не могли его реализовать. Тем не менее, до конца игры удержать ничью аутсайдер турнира так и не смог.

На 73-й минуте Кабаев неожиданено пробил со штрафного с правого фланга, Боровик в падении отбил мяч в штангу и после отскока Евгений Смирнов добил мяч в сетку.

Таким образом, одесситы набрали очень важные 3 очка. С учетом того, что полтавская «Ворскла» сегодня вечером проводит матч с донецким «Шахтером», одесситы могут претендовать на то, что в одиночестве останутся на 6-м месте в турнирной таблице по итогам тура.