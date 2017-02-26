«Атлетико» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона».
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Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Начало — в 18:15 мск.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, С. Роберто, Юмтити, Матьё, Бускетс, Рафинья, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
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