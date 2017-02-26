Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28895857/
26 февраля 2017, 16:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Квальяреллы спас «Сампдорию» от поражения в матче с «Палермо»

В матче 26-го тура итальянской Серии A «Палермо» принимал «Сампдорию».

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте, когда Илия Несторовски реализовал пенальти. Отыграться гости сумели на 90-й минуте — счёт сравнял Фабио Квальярелла.

В таблице итальянского первенства «Палермо» (15 очков) располагается на 18-й строчке, а «Сампдория» (35 очков) занимает девятое место.

26.02.2017 14:30 основной раунд: 26-й тур Renzo Barbera
Палермо 1:1 Сампдория
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Лопес Марко Джампаоло
Голы
31′ Илия Несторовски 30
27 Фабио Квальярелла (Л. Муриэль) 90′
Составы
Йосип Посавец 1
Андреа Рисполи 3
Тиагу Ционек 15
Хайтам Алеесами 19
19′ Алессандро Гацци 14
Ивайло Чочев 18
53′ Корсини Бруну Энрике 25
Илия Несторовски 30
90′ Синиша Анджелкович 4
Тони Шуньич 44
77′ Роланд Шаллаи 20
Алессандро Диаманти 23
83′ Норберт Балог 22
Карлос Эмбало 11
2 Эмилиано Вивиано
19 Васко Реджини
24 Бартош Берешински
26 Матиас Сильвестре
37 Милан Шкриньяр
8 Эдгар Баррето
14 Патрик Шик
27 Фабио Квальярелла
18 Деннис Прат 83′
10 Бруну Фернандеш
21 Лука Чигарини 59′ 18′
16 Кароль Линетти
23 Филип Джуричич 53′ 46′
9 Луис Муриэль
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
7 Угловые 5
11 Фолы 15
7 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сампдория
Новости Матчи Состав Статистика
Палермо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»