Гол Квальяреллы спас «Сампдорию» от поражения в матче с «Палермо»
В матче 26-го тура итальянской Серии A «Палермо» принимал «Сампдорию».
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте, когда Илия Несторовски реализовал пенальти. Отыграться гости сумели на 90-й минуте — счёт сравнял Фабио Квальярелла.
В таблице итальянского первенства «Палермо» (15 очков) располагается на 18-й строчке, а «Сампдория» (35 очков) занимает девятое место.
Главные тренеры
|Диего Лопес
|Марко Джампаоло
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|15
|7
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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