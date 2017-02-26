Гол Квальяреллы спас «Сампдорию» от поражения в матче с «Палермо»

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.



Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте, когда Илия Несторовски реализовал пенальти. Отыграться гости сумели на 90-й минуте — счёт сравнял Фабио Квальярелла.



В таблице итальянского первенства «Палермо» (15 очков) располагается на 18-й строчке, а «Сампдория» (35 очков) занимает девятое место.