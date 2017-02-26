Голы Кайседо и Хурадо помогли «Эспаньолу» разгромить «Осасуну»

На 17-й минуте бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо открыл счёт. На 27-й минуте у гостей был удалён Ойер Санхурхо, а Кайседо не реализовал пенальти. В начале второго тайма отличился экс-полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо, а окончательный результат в конце матча установил Херар Морено.



В таблице испанского первенства «Эспаньол» (35 очков) располагается восьмой строчке, а «Осасуна» (10 очков) занимает последнее место.