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26 февраля 2017, 16:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Кайседо и Хурадо помогли «Эспаньолу» разгромить «Осасуну»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своём поле одержал победу со счётом 3:0 над «Осасуной».

На 17-й минуте бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо открыл счёт. На 27-й минуте у гостей был удалён Ойер Санхурхо, а Кайседо не реализовал пенальти. В начале второго тайма отличился экс-полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо, а окончательный результат в конце матча установил Херар Морено.

В таблице испанского первенства «Эспаньол» (35 очков) располагается восьмой строчке, а «Осасуна» (10 очков) занимает последнее место.

26.02.2017 14:00 основной раунд: 24-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 3:0 Осасуна
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Петар Васильевич
Голы
17′ Фелипе Кайседо (Э. Перес) 10
46′ Хосе Мануэль Хурадо 14
90+1′ Херард Морено 7
Нереализованные пенальти
29′ Ф. Кайседо 10
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Оскар Дуарте 6
Аарон Кариколь 29
Диего Рейес 23
Марк Наварро 31
24′ Сильва Давид Лопес 15
Херард Морено 7
Пабло Пьятти 19
64′ Хосе Мануэль Хурадо 14
Марк Рока 28
89′ Фелипе Кайседо 10
Оскар Мелендо 30
73′ Эрнан Перес 17
Хосе Антонио Рейес 9
25 Сальваторе Сиригу
5 Давид Гарсия 25′
21 Карлос Клерк
6 Санхурху Мате Ойер 27′
8 Горан Чаушич
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас
24 Рауль Лое
12 Эмманюэль Ривьер 24′
22 Никола Вуядинович 60′
11 Алехандро Беренгер 71′
17 Гомес Хайме Ромеро 64′
18 Фран Мерида Перес 76′
19 Кенан Кодро 32′
15 Унаи Гарсия
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
18 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
10 Угловые 2
11 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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