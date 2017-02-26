Голы Кайседо и Хурадо помогли «Эспаньолу» разгромить «Осасуну»
В матче 24-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своём поле одержал победу со счётом 3:0 над «Осасуной».
На 17-й минуте бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо открыл счёт. На 27-й минуте у гостей был удалён Ойер Санхурхо, а Кайседо не реализовал пенальти. В начале второго тайма отличился
В таблице испанского первенства «Эспаньол» (35 очков) располагается восьмой строчке, а «Осасуна» (10 очков) занимает последнее место.
|26.02.2017 14:00
|основной раунд: 24-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Петар Васильевич
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|18
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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