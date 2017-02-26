«Бавария» поздравила Анчелотти, Лэмпард попрощался с «Челси», «Ювентус» улучшает рекорд

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АНГЛИЯ

ФАБРЕГАС ДОГОНЯЕТ ЛЭМПАРДА.

«Челси» — «Суонси» — 3:1 (Фабрегас, 20. Педро, 72. Диегу Коста, 84 — Льоренте, 45+2).

Один из главных итогов поединка на «Стэмфорд Бридж» — официальное сложение «Лестером» чемпионских полномочий: теперь даже математически «лисы» не могут догнать на всех парах мчащийся к титулу «Челси». Да, если считать набранные с начала года очки, преобразившийся с приходом Пола Клемента «Суонси» уступал «синим» лишь один балл (11 против 12), но сдержать стартовый натиск лидера «лебеди» были не в состоянии. Тем более, очень хотел отличиться Фабрегас, ставший первым испанцем, проведшим 300 матчей в премьер-лиге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">MILESTONE: Cesc Fabregas becomes the first Spanish player in history to make 300 Premier League appearances.<br><br>?? <a href="https://t.co/PlnqQC2Pq4">pic.twitter.com/PlnqQC2Pq4</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/835490457501249536">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Многие на их месте развалились бы, но «Суонси» ждал и терпел, поймав шанс перед уходом на перерыв. О возможной сенсации заставили говорить догнавший Де Брейне в списке лучших ассистентов сезона Сигурдссон (по 9), и мастерски пробивший головой после подачи исландца со штрафного Льоренте. Команде Антонио Конте пришлось все начинать заново, и она вполне могла оказаться в еще более неприятной ситуации, назначь арбитр 11-метровый после попадания мяча в отставленную руку Аспиликуэты.

Свисток не прозвучал, и практически сразу Педро ударом с разворота застал врасплох геройски защищавшего свои владения, но допустившего роковую ошибку Фабяньски. Голевую передачу, естественно, сделал Фабрегас, по числу результативных пасов сравнявшийся с Фрэнком Лэмпардом (102), который в перерыве трогательно попрощался с болельщиками «Челси». Больше за всю историю премьер-лиги только у Райана Гиггза (162). Кто знает, возможно, когда-то к ним приблизится Азар, идеальной передачей позволивший Диегу Косте установить окончательный счет?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Frank Lampard thanking <a href="https://twitter.com/hashtag/CFC?src=hash">#CFC</a> fans for their support.?? <a href="https://t.co/v0jDEee39t">pic.twitter.com/v0jDEee39t</a></p>— Chelsea Photos (@ChelsPhotos) <a href="https://twitter.com/ChelsPhotos/status/835532434968018948">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ЛЕВАНДОВСКИ — ОБАМЕЯНГ: НОЗДРЯ В НОЗДРЮ.

«Бавария» — «Гамбург» — 8:0 (Видаль, 17. Левандовски, 24, с пенальти, 42, 54. Алаба, 56. Коман, 65, 69. Роббен, 87).

Карло Анчелотти поздравили еще перед стартовым свистком, ведь для итальянского специалиста в общем-то рядовой матч стал вехой в карьере — 1000-й официальной игрой на тренерскому посту.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Before kick off there was a small presentation for <a href="https://twitter.com/MrAncelotti">@MrAncelotti</a> on the day of his 1000th game on the sidelines. Amazing achievement! <a href="https://twitter.com/hashtag/FCBHSV?src=hash">#FCBHSV</a> <a href="https://t.co/GzoAPI8Jtc">pic.twitter.com/GzoAPI8Jtc</a></p>— FC Bayern English (@FCBayernEN) <a href="https://twitter.com/FCBayernEN/status/835498557977341952">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В такой день мюнхенцы решили поберечь нервы своего наставника и вместо привычных в последнее время решающих голов в концовках уничтожили оборону исключительно удобного для себя соперника. Можно лишь посочувствовать проводившему 250-й матч в бундеслиге Адлеру, причем еще после второго пропущенного им гола немецкие статистики предрекли «Гамбургу» катастрофу. Точнее, ее повторение, ведь два года назад «северяне» на «Алльянц Арене» потерпели самое крупное поражение в своей истории, пропустив к 24-й минуте два гола.

И тогда, и сейчас на табло высветились цифры 8:0. В феврале 2015-го Левандовски ограничился одним точным ударом. Теперь поляк сделал хет-трик, но если от него этого стоило ждать, то оформивший дубль Коман не отличался в чемпионате Германии целый год. Ну, а Роббен забил за мюнхенский клуб 125-й мяч, сравнявшись по этому показателю с Писарро. Похоже, как и планировалось, Анчелотти, в отличие от Хосепа Гвардьолы, выводит «Баварию» на пик формы к решающей части сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Pierre-Emerick Aubameyang 103-103 Robert Lewandowski. ?<br><br>Guaranteed goals. ⚽️ <a href="https://t.co/nhOCBwuL7j">pic.twitter.com/nhOCBwuL7j</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/835600510136639488">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Фрайбург» — «Боруссия» Д — 0:3 (Папастатопулос, 13. Обамеянг, 55, 70).

Дортмундцы обыграли «Фрайбург» в двенадцатый раз подряд и одержали свою 250-ю гостевую победу в бундеслиге. Правда, в случае с первой голевой атакой глазомер подвел лайнсмена, не заметившего, как откликнувшийся на подачу Рафаэла Геррейру со штрафного Папастатопулос забрался в небольшой офсайд. Но, даже если бы судьи не ошиблись, на исход матча это никак не повлияло.

Преимущество «шмелей» было тотальным, но они губили момент за моментом до тех пор, пока в начале второго тайма Ройс элегантно не пробросил мяч между ног защитника и не выдал пас стоявшему перед пустыми воротами Обамеянгу. Не сложнее было забить габонцу и после передачи Дурма. Это, конечно, удивительное совпадение, но Обамеянг не только сравнялся с Левандовски в списке лучших снайперов бундслиги (19 мячей), но и повторил результат поляка по числу голов за «Боруссию», отличившись в 103-й раз!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.9537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8QOJRAz8h/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??? Der @aubameyang97 trifft wieder! (@scfreiburg - @bvb09 0-3, 70') #scfbvb #bundesliga #bvb #dortmund #borussiadortmund #freiburg #scfreiburg #schwarzwaldstadion #spieltag #feiertag #matchday #auswärtsspiel #awaygame #aubameyang</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T16:34:43+00:00">Фев 25 2017 в 8:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Лейпциг» — «Кельн» — 3:1 (Форсберг, 5. Маро, 34, в свои ворота. Вернер, 68 — Осако, 53).

Дуэль двух бывших партнеров по австрийской сборной и венской «Аустрии» Ральфа Хазенхюттля и Петера Штегера завершилась в пользу преследователя «Баварии». «Быки», чаще всех в бундеслиге забивающие быстрые голы, уже в шестой раз в сезоне уложились с результативной атакой в стартовые пять минут, причем исполнители ключевых ролей поменялись амплуа. Главный немецкий бомбардир Вернер помог отличиться лучшему ассистенту чемпионата Форсбергу, а в соавторы эта парочка может взять крайне неудачно выбившего мяч голкипера «козлов» Кесслера.

Защитник кельнцев Маро пошел дальше, поразив собственные ворота, а его опытный партнер по обороне Суботич допустил две результативных ошибки. В случае с голом Вернера, правда, снова стоит задать вопросы вратарю, так как удар наносился с весьма острого угла. «Лейпциг» по-прежнему пытается преследовать «Баварию» и держит Дортмунд на восьмиочковой дистанции.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8NIzRlsNp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">...you can only hope to contain him! 13-goals-and-counting man Timo Werner has drawn a crowd today against Cologne, but still struck to give #RBLeipzig a 3-1 lead in the second half. . . Du kannst nur darauf hoffen, ihn irgendwie zu stoppen. Timo Werner hat durch seinen Treffer zum 3:1 nun 13 Tore und ist selbst von zwei Kölnern nicht zu bremsen.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Bundesliga (@bundesliga_en) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T16:07:47+00:00">Фев 25 2017 в 8:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИТАЛИЯ

ДУБЛЬ НАСЛЕДНИКА КЬЕЛЛИНИ.

«Наполи» — «Аталанта» — 0:2 (Кальдара, 28, 70).

Похоже, публичный обмен критикой между владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и главным тренером Маурицио Сарри мешает самой результативной команде серии А. Даже удача от дважды попавших в каркас ворот неаполитанцев отвернулась, тогда как успех гостей из Бергамо выглядит абсолютно логичным. Кальдара, ставший вторым после Кьеллини центральным защитником, сделавшим дубль в этом чемпионате, в очередной раз показал, почему летом он станет одноклубником Джорджо в «Ювентусе».

Думается, не за горами и переход в большой клуб 23-летнего вингера «Аталанты» Спинаццолы. Он затерзал правый фланг неаполитанцев, и записал на свой счет изумительный голевой пас внешней стороной стопы. Самый же результативный защитник серии А Кальдара (5 голов) оказался в чужой штрафной в тот момент, когда его команда осталась вдесятером после удаления схлопотавшего два предупреждения за 3 минуты Кессиэ!

«Аталанта» после этого тура гарантированно останется четвертой, а «Наполи», прервав длившуюся с декабря 2015-го серию из 24 домашних игр с забитыми мячами, теперь опережает бергамцев всего на три очка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Raddoppio dell'<a href="https://twitter.com/Atalanta_BC">@Atalanta_BC</a> al "San Paolo"! Ancora Mattia Caldara, che segna la sua prima doppietta da professionista! <a href="https://twitter.com/hashtag/NapoliAtalanta?src=hash">#NapoliAtalanta</a> 0-2! <a href="https://t.co/yhJabHnFmc">pic.twitter.com/yhJabHnFmc</a></p>— Serie A TIM (@SerieA_TIM) <a href="https://twitter.com/SerieA_TIM/status/835558254147223553">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Ювентус» — «Эмполи» — 2:0 (Манджукич, 52. Алекс Сандру, 65).

В «Старой синьоре» ругаются Массимилиано Аллегри и ведущий защитник Бонуччи. Вездесущие СМИ приводят публику в ужас подробностями конфликта, однако это не мешает чемпиону побеждать. Руководство же уверяет: семейная ссора улажена, пропустивший матч Лиги чемпионов с «Порту» Леонардо вернулся в состав, а его футболка по случаю недавнего 300-го матча за «Ювентус» украсит клубный музей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Leonardo Bonucci will soon have his jersey placed in the Juventus Museum for making 300 appearances with Juventus <a href="https://t.co/7OYuLwPMAw">pic.twitter.com/7OYuLwPMAw</a></p>— Marco Messina (@Marcocalcio22) <a href="https://twitter.com/Marcocalcio22/status/835572694200504320">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С «Эмполи», правда, туринцы немного помучались, но в большей степени не из-за любящего нулевые ничьи соперника, а по причине собственных промахов в завершающей стадии атаки. Манджукич, например, после блестящего паса Игуаина не забил, уже уложив на газон вратаря. Хорват, впрочем, исправился и отменил вторую субботнюю сенсацию, отправив мяч в цель рикошетом от перекладины с подачи Куадрадо.

Классным получился гол Алекса Сандру, которому ассистировал другой бразилец Дани Алвес, во вторник сам забивший в Порту с передачи соотечественника. В целом же можно констатировать: юбилейная — 30-я кряду домашняя победа «Юве» в серии А — получилась дежурной. На Апеннинах он вне конкуренции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Juventus: 30 straight Serie A wins at home. ⚫⚪<br><br>Not in their house. ? <a href="https://t.co/fJFgKntrNA">pic.twitter.com/fJFgKntrNA</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/835604437875875840">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИСПАНИЯ

САМПАОЛИ ВЫИГРЫВАЕТ ДЕРБИ.

«Бетис» — «Севиля» — 1:2 (Дурмиси, 36 — Меркадо, 56. Иборра, 76).

Севильское дерби всегда стоит особняком, хотя уж слишком очевидным фаворитом выглядела «Севилья», не пропускавшая от принципиального соперника на протяжении семи матчей. Поклонники же «Бетиса» старались не вспоминать о худшей в истории дерби домашней серий без побед (=5−2). И правильно делали, потому что длившуюся несколько лет «засуху» прервал Дурмиси, не позволивший Серхио Рико установить персональный рекорд непробиваемости. Видимо, голкипер просто не знал, от кого ждать угрозы, ведь в этом сезоне со штрафных у «огурцов» забивали три разных футболиста.

Однако, праздник на улицу «Бетиса» так и не пришел, потому что противостояла ему команда, которой руководит специалист, умеющий блестяще управлять игрой и вносить в нее коррективы по ходу матча. Кто-то сравнивает удачные замены с проявлением шестого чувства, но это еще и мастерство. Судите сами: резервисты «Севильи» в этом сезоне забили уже 15 мячей, а благодаря голам во вторых таймах команда Хорхе Сампаоли набрала 27 очков.

Обе цифры — лучшие в ла лиге. В данном случае победители провели два очень похожих гола после розыгрышей штрафных, а защитник Меркадо повторил достижение Ракитича четырехлетней давности, сумев отличиться в двух дерби в рамках одного чемпионата.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8XGW8hP2k/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@v10iborra, Gran Capitán en #ElGranDerbi. ♥⚽?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от LaLiga (@laliga) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T17:34:50+00:00">Фев 25 2017 в 9:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦИЯ

«МОНАКО» ПОКОРИЛ ГЕНГАМ.

«Генгам» — «Монако» — 1:2 (Дидо, 90 — Глик, 24. Фабинью, 86, с пенальти).

В прошлом туре монегаски после сенсационной ничьей с «Бастией» рисковали лишиться комфортного отрыва от «ПСЖ», но выплеснувшие все эмоции на игру с «Барселоной» парижане сами не смогли додавить «Тулузу». Теперь было интересно, насколько уже команду Леонарду Жардима выхолостило собственное лигочемпионское сражение с «Манчестер Сити».

Будем считать, «Монако» прошел испытание с честью, потому что девятое место «Генгама» обманчиво: на его стадионе в этом сезоне сложили головы все большие клубы — «ПСЖ», «Лион» и «Марсель». Лидер же не оступился, а так как его форварды взяли выходной, забивали у гостей игроки обороны.

Глик привычно отличился при розыгрыше «стандарта», став с 5 голами самым результативным защитником лиги 1, а Фабинью при скользком счете продемонстрировал крепость нервов и реализовал свой 11-й кряду пенальти в стиле Паненки. Монегаски снова оторвались от победившей в пятницу «Ниццы» и будут ждать осечки от Унаи Эмери, которого ждет визит на «Стад Велодром» в гости к злейшему врагу «Марселю».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8a6hhDvYF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">EA Guingamp 1-2 AS Monaco ⚽ 24' @kamilglik25 ⚽ 88' @fabinho #Victoire #Win #Vitória #Victoria #EAGASM #ASMonaco #Monaco #UniqueForever #GoMonaco #foot #football #DagheMunegu</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ASMONACO (@asmonaco) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T18:08:10+00:00">Фев 25 2017 в 10:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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