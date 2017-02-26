Французский футболист получил третью красную карточку за четыре последних матча
Полузащитник «Бастии» Янник Каюзак получил красную карточку в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Анжера» (0:3).
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При этом удаление Каюзак заработал, уходя на замену. Футболист ударил по электронному табло резервного судьи.
Как отмечает Sports.ru, это удаление стало для 32-летнего Каюзака третьим в четырех последних матчах в Лиге 1, в которых он принимал участие.
Ранее Каюзак также был удален в игре 21-го тура с «Ниццей» (1:1), после этого полностью отыграл встречу 23-го тура с «Монпелье» (1:2), но в игре 25-го тура против «Тулузы» (1:4) вновь получил красную карточку.
Всего на счету Каюзака уже четыре удаления в нынешнем сезоне. Последние три года он за весь чемпионат зарабатывал по две красные карточки.
32-летний Каюзак в своей карьере играл только за «Бастию», в главной команде которой он впервые сыграл в 2005 году. Вместе с родным клубом он выступал в трех лигах чемпионата Франции, а в Лиге 1 проводит уже пятый сезон.
После 27 туров «Бастия» занимает предпоследнее, 19-е место.
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