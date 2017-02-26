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26 февраля 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мата вернулся с похорон дедушки и готов помочь МЮ в матче с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата готов помочь своей команде в финале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата готов помочь своей команде в финале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля. Об этом сообщает Goal.

Мата летал в Испанию на похороны дедушки, но накануне игры с «Саутгемптоном» вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед». Решение об участии полузащитника в финале зависит только от тренерского штаба манкунианцев.

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