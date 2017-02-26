Мата вернулся с похорон дедушки и готов помочь МЮ в матче с «Саутгемптоном»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата готов помочь своей команде в финале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата готов помочь своей команде в финале Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», который состоится 26 февраля. Об этом сообщает Goal.
Мата летал в Испанию на похороны дедушки, но накануне игры с «Саутгемптоном» вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед». Решение об участии полузащитника в финале зависит только от тренерского штаба манкунианцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter