Японский футболист Миура в свой 50-й день рождения отыграл 65 минут

Футболист в свой день рождения вышел в стартовом составе в матче первого тура второго японского дивизиона против «Мацумото» (1:0) и отыграл 65 минут, после чего покинул поле под овации трибун, пишет Sky Sports.



Миура сыграл в своём 32-м сезоне в профессиональном футболе, он является самым возрастным профессиональным игроком в истории Японии. Миура начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».



В «Иокогаму» 50-летний форвард перешёл в 2005 году в возрасте 38 лет. Карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду он забил 55 голов в 89 матчах.