Нойер провёл 100-й сухой матч за «Баварию» в Бундеслиге и установил рекорд

Как отмечается на официальном сайте «Баварии», это достижение 30-летний вратарь установил, сыграв 183 матча.



По 100 сухих матчей в чемпионате Германии за «Баварию» было только у Оливера Кана и Зеппа Майера, но они оба провели гораздо больше матчей, чем Нойер.

Нойер установил новый рекорд Бундеслиги — ни один другой вратарь не достигал этой отметки так быстро.



«Бавария» в Мюнхене одержала победу над «Гамбургом» со счётом 8:0.