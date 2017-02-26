Нойер провёл 100-й сухой матч за «Баварию» в Бундеслиге и установил рекорд
Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» стал для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера 100-м без пропущенных мячей за мюнхенский клуб в чемпионате страны.
Как отмечается на официальном сайте «Баварии», это достижение 30-летний вратарь установил, сыграв 183 матча.
По 100 сухих матчей в чемпионате Германии за «Баварию» было только у Оливера Кана и Зеппа Майера, но они оба провели гораздо больше матчей, чем Нойер.
Нойер установил новый рекорд Бундеслиги — ни один другой вратарь не достигал этой отметки так быстро.
«Бавария» в Мюнхене одержала победу над «Гамбургом» со счётом 8:0.
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