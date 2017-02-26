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26 февраля 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

БИИК крупно обыграл «Антальяспор»

На сборах в Турции ЖФК «БИИК-Казыгурт» сыграл матч против турецкого коллектива, сообщает Prosports.kz.

Подопечные Калояна Петкова решительно готовятся к старту женского чемпионата Казахстана. Свой первый матч на сборах команда провела против БСФ из Дании. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу датчанок. Во втором поединке БИИК сыграл с турецким «Антальяспор». Шымкентские девушки одержали уверенную победу над турецкими футболистками со счетом 4:0. Голами отметились Светлана Бортникова, Бегаим Киргизбаева, Екатерина Бабшук и Гульнара Габелия.

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