К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С точки зрения турнирной борьбы хозяева выглядят фаворитами противостояния, однако все остальные факторы говорят в пользу львовян. Нынче состав «Карпат» намного более опытен и по именам способен отыграть любой дефицит очков, дабы сохранить для команды место в УПЛ. Да и статистика говорит далеко не в пользу «моряков»: в последний раз «Черноморец» праздновал победу над «львами» в родных стенах в 2008 году.

Лига Пари-Матч. Первый этап. 19 тур.

«Черноморец» (Одесса) — «Карпаты» (Львов).

26 февраля. Одесса. Стадион «Черноморец». 14:00.

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Ассистенты: Олег Плужник (Харьков), Александр Холодинский (Харьковская область).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ЧЕРНОМОРЕЦ — КАРПАТЫ.

Телетрансляция — канал УНІАН.

Интернет-трансляция — UA-Футбол, ТСН. Проспорт.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ.

— «Черноморец» в настоящий момент делит шестую-седьмую строчки с «Ворсклой» — у обеих команд по 23 очка. «Карпаты» идут последними, набрав за летне-осеннюю часть чемпионата всего пять баллов;.

— во время зимнего антракта «моряки» провели 12 игр, семь из них выиграв и пять проиграв. «Львы» провели такое же количество спаррингов. По пять из них завершились победами и ничьими подопечных Олега Дулуба, еще две встречи были проиграны;.

— голкипер Евгений Боровик и хавбек Артем Филимонов со стороны «Карпат», а также полузащитник одесситов Артур Карноза в первом же официальном матче года могут сыграть против своих бывших команд: этой зимой первые двое покинули «Черноморец», бросив якорь во Львове, в то время как Карноза проследовал в обратном направлении;.

— единственная победа львовян в гостях в текущем чемпионате случилась в первом туре, когда была обыграна «Сталь» (3:0). «Черноморец» не проигрывает в родных стенах три официальных матча;.

— арбитр встречи Анатолий Абдула в текущем чемпионате не назначил ни одного пенальти. В нынешнем сезоне при судействе харьковчанина одесситы уступили «Олимпику» (0:1), а «Карпаты» в гостях сыграли вничью с «Ворсклой» (1:1);.

— в истории соперничества оппонентов наблюдается паритет, однако в последний раз «Черноморец» обыгрывал «Карпаты» в марте 2013 года: львовяне не знают горечи поражений шесть игр. В Одессе «моряки» не могут обыграть «львов» уже более восьми лет;.

— добавим также в продолжение предыдущего факта, что «Карпаты» не пропускают голы от «Черноморца» дома либо в гостях вот уже шесть матчей. При этом, четыре из этих же шести встреч завершились со счетом 0:0.

СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЙ.

44 матча: +13=18−13; разница мячей 46:49.

Из них — на поле «Черноморца». 20 матчей: +10=9−0; 30:10.

В Высшей/Премьер-лиге.

39 матчей: +11=17−11; разница мячей 44:40.

Из них — на поле «Черноморца». 18 матчей: +8=10−0; 25:9.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ.

Не сыграют: Данченко (дисквалификация), Хобленко (дисквалификация) — нет.

Под вопросом: нет — Лобай (травма).

Под угрозой дисквалификации: Коркишко, Татарков — нет.

Одесситы вчера в очень узком кругу представили новичков команды и утвердили Александра Бабича в роли главного тренера команды. Наставник «моряков» сегодня не сможет рассчитывать из-за дисквалификации сразу на двух игроков, поэтому не исключено, что придется довериться зимним новобранцам в первой же игре. Ожидаем, что с первых минут на поле выйдет Каплиенко, заняв место крайнего защитника, на противоположной бровке окажется Люлька, а в центре выйдет привычная пара Мартыненко-Хочолава. В центре поля за три позиции поведут борьбу Кабаев, Смирнов, Андриевский и Карноза. Последний из них пропустил начало сборов «моряков», поэтому вряд ли в настоящий момент находится в оптимальных кондициях. Коркишко займет позицию левого вингера, слева в равной степени могут выйти как Ковалец, так и Татарков. Элиас видится практически безальтернативным в роли нападающего.

Ориентировочный состав «Черноморца» (слева — направо): Безрук — Каплиенко, Мартыненко, Хочолава, Люлька — Кабаев, Смирнов — Коркишко, Андриевский, Ковалец — Элиас.

У Олега Дулуба есть кадровый запас, чтобы не тольпо проводить ротацию, но и подумать об изменении схемы команды. Наставник может сыграть в два или три атакующих хавбека, а также выпустить в старте одного либо двух форвардов. На острие за место в основе будут соперничать Хомченко и Гуцуляк. Отдадим предпочтение первому, который прошел с львовянами все сборы. По аналогии с первой частью сезона под единственным форвардом сегодня может выйти Ксенз с Худобяком. Еще чуть ниже — зимний новичок Филимонов, Клец, Вербный или Завийский. Зато практически все стабильно у своих ворот. Матвиенко может дебютировать за «Карпаты» в первом же официальном матче, Дитятьев с Нестеровым должны занять центр защиты, а Мирошниченко — правый фланг. Боровик видится фаворитом в борьбе за вратарскую позицию.

Ориентировочный состав «Карпат» (слева — направо): Боровик — Матвиенко, Дитятьев, Нестеров, Мирошниченко — Филимонов, Клец, Вербный — Ксенз, Худобяк, — Хомченко.