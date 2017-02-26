«Шахтер» — «Ворскла». Анонс матча
Все о матче 19-го тура УПЛ.
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Первый в новом году тур украинской
Очевидно одно — «Ворскла» достаточно удобный соперник для «Шахтера», который в чемпионате еще ни разу не обыгрывал «горняков» на их поле. Впрочем, любая серия рано или поздно заканчивается и вполне возможно, что подопечные Сачко сегодня добудут первую историческую победу. Тем более, что в Кубке Украины совсем недавно «бело-зеленые» обыграли «Шахтер» (2:1). Правда, тогда дончане могли себе позволить это поражение, поскольку ранее разгромили полтавчан на их поле 4:0.
Также стоит помнить про «новую домашнюю арену» «Шахтера» — пока в Харькове «горняки» не стали своими. При всех плюсах для «оранжево-черной» команды болельщики с холодом, мягко говоря, принимают «горняков».
Украинская Лига
26 февраля. Харьков. ОСК «Металлист».
«Шахтер» (Донецк) 17:00 «Ворскла» (Полтава).
Арбитр матча — Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Ассистенты — Семен Шлончак (Черкассы), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов)
Наблюдатель арбитража — Владимир Петров (Харьков).
Победа «Шахтера» — 1.25; ничья — 5.80; победа «Ворсклы» — 11.00 Сделать ставку.
Погода в Харькове: +2, без осадков.
Телетрансляция — телеканал Футбол 1.
Последний раз в чемпионате донецкий «Шахтер» не мог забить своему сопернику 14 августа 2015-го года, когда «Днепр» со счетом 2:0 обыграл «горняков». С тех пор в 38-ми подряд играх «оранжево-черные» распечатывают ворота своих оппонентов. В среднем в этот период «Шахтер» забивает 2,8 гола за матч.
«Ворскле» последний раз дончане не могли забить еще в сезоне 2013/14, когда на своем поле в 25-м туре УПЛ полтавчане минимально обыграли «Шахтер». Единственный гол на счету Адиса Яховича. Во многом благодаря этому поражению «горняки» выключились из чемпионской гонки и не смогли догнать «Динамо».
Команда Паулу Фонсеки самая результативная в
В первом круге в Полтаве в тяжелой игре «Шахтер» обыграл «Ворсклу» 1:0. Единственный гол на счету Тайсона.
«Шахтер» — «Ворскла».
Всего сыграли между собой 50 матчей: +35 =10 -3; общий счет — 98:27.
На поле «Шахтера» в чемпионате состоялось 20 игр: +17 =3 -0: голы 45:9.
27.11.1994. Кубок Украины. 1/8 финала
«Шахтер» — «Ворскла» 8:0.
23.08.2008. Чемпионат Украины
«Ворскла» — «Шахтер» 1:0.
31.05.2009. Кубок Украины. Финал
«Ворскла» — «Шахтер» 1:0.
12.04.2014. Чемпионат Украины
«Ворскла» — «Шахтер» 1:0.
Андрей Воробей — 8
Геннадий Зубов — 5
Алекс Тейшейра — 4
Тайсон — 3
Брандао — 3
Геннадий Орбу — 3.
Игорь Костюк — 3
Ахмед Янузи — 3.
Предматчевые расклады.
Накануне матча с «Ворсклой» стало известно, что полностью выздоровел Факундо Феррейра, форвард, который считался основным у «Шахтера» прошлой осенью. Вполне вероятно в 19-м туре аргентинец выйдет на поле в основном составе, а Бланко Лещук начнет поединок в запасе и в случае необходимости войдет в игру после замены. Пока травмирован Дентиньо нет альтернативы у «горняков» Виктору Коваленко, хотя он и далек от своей оптимальной формы. Зато отменную игру показывает Тайсон и его место в основе не подвергается сомнению. Марлос также начнет матч с первых минут.
В опорной зоне в стартовом составе можно ожидать появления Фреда и Степаненко, хотя выход Малышева не станет сюрпризом. В центре обороны можно будет увидеть Ракицкого и Кучера. Срна сыграет справа, а Исмаили слева. Пятов, наверняка, займет место в воротах. Изменения в стартовом составе «Шахтера» по сравнению с матчем против «Сельты» будут минимальными, чтобы игроки вернули уверенность в себе и реабилитировались перед болельщиками за неудачу в еврокубках.
У «Ворсклы» основным голкипером считается Богдан Шуст, но на Сарнавского было бы очень интересно посмотреть в игре против своей бывшей команды. Возможно, Сачко рискнет и предоставит шанс
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