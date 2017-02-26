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Первый в новом году тур украинской Премьер-лиги закрывает матч, к которому предъявляются во многом завышенные требования, тем не менее, он должен стать украшением уик-энда. Обновленная полтавская «Ворскла» на выезде будет противостоять безусловному лидеру чемпионата, возможно, деморализованному после болезненного поражения в 1/16 финала Лиги Европы. Неудача в поединке с «Сельтой» может сыграть как положительную роль для «горняков» — желание реабилитироваться не стоит недооценивать, однако усталость и психологическая яма, в которой оказались подопечные Фонсеки, это серьезный фактор.

Очевидно одно — «Ворскла» достаточно удобный соперник для «Шахтера», который в чемпионате еще ни разу не обыгрывал «горняков» на их поле. Впрочем, любая серия рано или поздно заканчивается и вполне возможно, что подопечные Сачко сегодня добудут первую историческую победу. Тем более, что в Кубке Украины совсем недавно «бело-зеленые» обыграли «Шахтер» (2:1). Правда, тогда дончане могли себе позволить это поражение, поскольку ранее разгромили полтавчан на их поле 4:0.

Также стоит помнить про «новую домашнюю арену» «Шахтера» — пока в Харькове «горняки» не стали своими. При всех плюсах для «оранжево-черной» команды болельщики с холодом, мягко говоря, принимают «горняков».

Украинская Лига Пари-Матч, 19-й тур.

26 февраля. Харьков. ОСК «Металлист».

«Шахтер» (Донецк) 17:00 «Ворскла» (Полтава).

Арбитр матча — Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты — Семен Шлончак (Черкассы), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов)

Наблюдатель арбитража — Владимир Петров (Харьков).

Победа «Шахтера» — 1.25; ничья — 5.80; победа «Ворсклы» — 11.00 Сделать ставку.

Погода в Харькове: +2, без осадков.

Телетрансляция — телеканал Футбол 1.

Последний раз в чемпионате донецкий «Шахтер» не мог забить своему сопернику 14 августа 2015-го года, когда «Днепр» со счетом 2:0 обыграл «горняков». С тех пор в 38-ми подряд играх «оранжево-черные» распечатывают ворота своих оппонентов. В среднем в этот период «Шахтер» забивает 2,8 гола за матч.

«Ворскле» последний раз дончане не могли забить еще в сезоне 2013/14, когда на своем поле в 25-м туре УПЛ полтавчане минимально обыграли «Шахтер». Единственный гол на счету Адиса Яховича. Во многом благодаря этому поражению «горняки» выключились из чемпионской гонки и не смогли догнать «Динамо».

Команда Паулу Фонсеки самая результативная в Премьер-лиге 2016/17 — 41 точный удар на счету «горняков», у полтавчан в два раза меньше забитых голов (20). Интересно, что редко «Ворскла» забивает своим соперникам больше одного мяча, однако в ворота одного из лидеров УПЛ -«Динамо», в двух последних встречах «бело-зеленые» забивали по два мяча. Четыре очка набрали в матчах с киевлянами подопечные Сачко в этом сезоне, тем самым помогли «горнякам» стать лидерами чемпионата.

В первом круге в Полтаве в тяжелой игре «Шахтер» обыграл «Ворсклу» 1:0. Единственный гол на счету Тайсона.

«Шахтер» — «Ворскла».

Всего сыграли между собой 50 матчей: +35 =10 -3; общий счет — 98:27.

На поле «Шахтера» в чемпионате состоялось 20 игр: +17 =3 -0: голы 45:9.

27.11.1994. Кубок Украины. 1/8 финала

«Шахтер» — «Ворскла» 8:0.

23.08.2008. Чемпионат Украины

«Ворскла» — «Шахтер» 1:0.

31.05.2009. Кубок Украины. Финал

«Ворскла» — «Шахтер» 1:0.

12.04.2014. Чемпионат Украины

«Ворскла» — «Шахтер» 1:0.

Андрей Воробей — 8

Геннадий Зубов — 5

Алекс Тейшейра — 4

Тайсон — 3

Брандао — 3

Геннадий Орбу — 3.

Игорь Костюк — 3

Ахмед Янузи — 3.

Предматчевые расклады.

Накануне матча с «Ворсклой» стало известно, что полностью выздоровел Факундо Феррейра, форвард, который считался основным у «Шахтера» прошлой осенью. Вполне вероятно в 19-м туре аргентинец выйдет на поле в основном составе, а Бланко Лещук начнет поединок в запасе и в случае необходимости войдет в игру после замены. Пока травмирован Дентиньо нет альтернативы у «горняков» Виктору Коваленко, хотя он и далек от своей оптимальной формы. Зато отменную игру показывает Тайсон и его место в основе не подвергается сомнению. Марлос также начнет матч с первых минут.

В опорной зоне в стартовом составе можно ожидать появления Фреда и Степаненко, хотя выход Малышева не станет сюрпризом. В центре обороны можно будет увидеть Ракицкого и Кучера. Срна сыграет справа, а Исмаили слева. Пятов, наверняка, займет место в воротах. Изменения в стартовом составе «Шахтера» по сравнению с матчем против «Сельты» будут минимальными, чтобы игроки вернули уверенность в себе и реабилитировались перед болельщиками за неудачу в еврокубках.