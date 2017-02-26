Герой футбольного дня. Станислав Кулиш

Станислав мог пропустить первый официальный матч в году из-за травмы. Наставник александрийцев Владимир Шаран даже готов был сыграть без номинальных форвардов в поединке против «Волыни». Чтобы набрать необходимые кондиции накануне возобновления чемпионата Кулишу пришлось пожертвовать выходными, работая чуть больше остальных. Все оказалось не зря — нападающему, в которого в футбольном сообществе верил едва ли не один Шаран, удалось выстрелить, оформив первый за три года покер в карьере.

Несколько лет назад фамилия Кулиша плотно ассоциировалась с первой и второй лигами Украины. Даже повышение «Стали», за которую на тот момент выступал нападающий, из одного дивизиона ПФЛ в другой не особо повлияло на скорострельность форварда, стабильно колотившего минимум по два десятка голов за сезон. Сторонники, выступающие за отсутствие разницы между двумя первыми дивизионами страны, требовали забрать Станислава в УПЛ, где в теории он должен был бы продолжить штамповать голы, наводя ужас на голкиперов.

Переломный момент произошел на стыке весны и осени 2015-го. Контракт Кулиша со «Сталью» истекал, продлевать его у форварда не было никакого желания. Каменчане даже готовы были дать футболисту самую высокую (на тот момент) зарплату в истории небольшого клуба, однако даже это его не убедило остаться еще на сезон-два в Днепропетровской области: нападающий решил примкнуть к «Металлисту». Тяжело это назвать движением вверх, учитывая, что «сталевары» по итогам того же сезона путевку в элиту через кабинеты также получили. Скорее уход в сторону от привычного порядка вещей в надежде раскрыть себя в новой среде.

Харьковский клуб на то время активно проседал. Уже практически ни для кого не было секретом, что тот сезон будет последним для «желто-синих» в профессиональном футболе, игроки команды регулярно рассказывали о финансовых проблемах, которые мешают сконцентрироваться на футболе. Казалось бы, идеальная среда для того, кто хочет заявить о себе: пока твои партнеры переживают по поводу нефутбольных моментов, можно попытаться разрекламировать себя, закрепившись в элите. Только раскрыться даже в полуживом Харькове ему так и не удалось. Александр Севидов вроде бы в речах и высказывал доверие форварду, однако практику он зачастую получал в дубле, не отыграв за полгода ни одного полного матча за основную команду «Металлиста».

Несмотря на проблемы с результативностью на уровне УПЛ на форварда обратила внимание «Александрия», заявив его на вторую часть прошлого сезона. Тренерский штаб «горожан» куда активней привлекал Кулиша к играм, однако нападающий продолжал молчать, откладывая голы на потом.

Прервать безголевую полосу удалось в октябре. В домашнем матче против «Стали» форвард вышел на поле в середине второго тайма вместо Яремчука, который к тому времени ввел монополию на позицию единственного нападающего в команде. Успех принес прострел Микицея и удачно подставленная «щечка» Станислава: первый за более чем полтора года гол, да еще и в ворота клуба, в составе которого он является лучшим бомбардиром в истории.

Дальше уже было проще, прежде всего, психологически. Кулиш стал автором решающего гола в гостевом поединке против «Зари», принеся своей команде победу уже в компенсированное время, но больше осенью не забивал.

Яремчук уже вернулся в «Динамо», Пономарь пропускал встречу с «Волынью» из-за дисквалификации, поэтому выход Кулиша в старте читался. Правда, вряд ли болельщики «Александрии» испытывали особые надежды, что форварду удастся стать MVP встречи, однако нападающий за девяносто минут отличился четырежды.

Можно, конечно, сейчас начать искать оправдания такой результативности: и состояние нынешней «Волыни» (покеры в футболе вообще случаются зачастую благодаря каким-то обстоятельствам), и то, что форвард три из четырех своих голов забил буквально из вратарской. Но нужно понимать, что не все должны брать мяч, по два раза обыгрывать всю команду соперника и заносить его на голове в ворота, не все должны забивать со штрафных. Для техники в «Александрии» есть Грицук и Чорний; для фланговых кроссов — Цуриков и Чеботаев; а кому-то нужно постоянно быть в нужном месте и все это завершать, чтобы помимо красоты футбола был еще и результат.