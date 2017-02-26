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Погромом завершился первый после зимнего перерыва официальный матч «Волыни». Лучане оказались под катком «Александрии», пропустив шесть мячей. После поединка со стороны лучан доносились жалобы на арбитраж, который осуществлялся под наблюдением дебютанта Лиги Пари-Матч Николая Кривоносова. UA-Футбол по этому поводу обратился за комментарием к эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

— Дебютант Николай Кривоносов хорошо начал игру. Разобрался с моментами, которые на первый взгляд — простые, но не каждый арбитр рассудил бы их так, как следует, — говорит Мирослав Иванович. — В частности, речь о моменте, когда Чеботаев перебрасывал Задерецкого, а последний защищался, подняв вверх руки. Действия игрока «Волыни» априори были противоправными, ведь попадание мяча в выставленные руки — это пенальти. Собственно, арбитр справедливо его и назначил.

На 44-й минуте в штрафной площадке «Александрии» состоялось скопление игроков; «Волынь» атаковала, мяч попал к Банаде, он пытался через себя вынести снаряд из штрафной площадке, но при ударе через себя попал мячом в руку, которая находилась в неестественном положении. Кривоносов пенальти не назначил — и был прав. Здесь важно то, что Банада намеренно не играл в мяч. Справедливо и то, что за апелляции Диденко получил желтую карточку, — отметил эксперт.

Единственная претензия к Кривоносову — это удаление Диденко. На 75-й минуте Анатолий получил вторую желтую карточку после того, как форварда не совсем корректно атаковал Михаил Козак. Диденко упал на газон, но тут же поднялся на ноги и пытался продолжить единоборство. Но арбитр просвистел и показал Диденко желтую карточку за, очевидно, симуляцию. Это откровенная ошибка, которой не может быть оправданий. Кривоносов должен был просто дать продолжить игру, ведь Диденко не симулировал и не апеллировал о нарушении правил против него, — сказал Ступар.

Напомним, матч между «Александрией» и «Волынью» завершился со счетом 6:0.