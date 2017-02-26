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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28894220/
26 февраля 2017, 12:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю, у которого запал язык

Нападающий «Словацко» Франсис Коне во время матча 18-го тура чемпионата Чехии с «Богемианс 1905» (0:0) спас жизнь вратарю команды-соперника Мартину Берковецу, сообщает 1iSport.cz.

В первом тайме голкипер пострадал в столкновении с защитником своей команды. У Берковеца запал язык, и Коне оказал вратарю первую помощь.

После матча форвард из Того рассказал, что уже в четвёртый раз оказал первую помощь на поле.

Берковец, который провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поблагодарил Коне за то, что нападающий оказал ему экстренную помощь.
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