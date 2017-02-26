В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю, у которого запал язык

В первом тайме голкипер пострадал в столкновении с защитником своей команды. У Берковеца запал язык, и Коне оказал вратарю первую помощь.



После матча форвард из Того рассказал, что уже в четвёртый раз оказал первую помощь на поле.

Берковец, который провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поблагодарил Коне за то, что нападающий оказал ему экстренную помощь.