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26 февраля 2017, 11:57 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Виталий Жуковский: Скоро начнем штрафовать игроков. Один шапку не наденет после душа, а на следующий день заболевает

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Главный тренер <span class=error>Ислочи</span> Виталий Жуковский рассказал о кадровой ситуации в клубе. Увеличить
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«Удручает, что сейчас в нашей команде много травмированных ребят. Но я скажу о другом. Будут приниматься меры по многим футболистам, скоро начнем штрафовать. Примеров хватает. Один шапку не наденет после душа, а на следующий день заболевает. Это футбольный клуб, а не больница с амбулаторным лечением. Когда видишь, что человек без шапки, предупреждаешь его, а он потом ходит с температурой. Другой после спазма задней поверхности бедра. И когда спрашиваешь у массажиста, он говорит, что игрок не приходит на растирание. Или перед игрой со “Смолевичами”. Некоторым игрокам мы специально дали паузу, чтобы они восстановились, а сегодня они просто приехали на матч. Захожу в зал, а эти ребята начинают играть с мячом, бить по воротам. Самое интересное, что, в основном, это касается молодых игроков. Что бы ни говорили о “стариках”, но они более профессионально относятся к делу. В первую очередь, нужно повышать к себе требования. Буду сейчас очень жестко к этим моментам относиться. Я думаю, что они немного задумаются над своим поведением и начнут более профессионально относиться к своей работе. Мы еще ждем нападающего. Также нам необходимы еще два центральных защитника. Уэсли Джон уже покинул расположение команды, но мы на него очень сильно рассчитывали. К сожалению, он не прошел у нас медобследование. Поэтому в нашей команде есть проблема в центре защиты. Еще ищем крайнего защитника. По Юрию Павлюковцу пока решается вопрос, но на его позицию, в принципе, у нас есть люди», — цитирует наставника официальный сайт клуба.

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