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26 февраля 2017, 10:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» отказался продать Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 107 млн

«Челси» отказался продать нападающего Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

<span class=error>Челси</span> отказался продать нападающего Диего <span class=error>Косту</span> в Тяньцзинь Цюаньцзянь. Увеличить
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Китайский клуб предлагал синим за испанского футболиста € 107 млн, но получил отказ, утверждает интернет-издание SFR Sport 1.

Самому игроку команда экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя была готова заплатить € 100 млн за три сезона.

Согласно информации источника, «Челси» предложил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вернуться к переговорам о переходе Косты летом. При этом синие якобы готовы продать форварда за € 150 млн.

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