«Челси» отказался продать Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 107 млн

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Китайский клуб предлагал синим за испанского футболиста € 107 млн, но получил отказ, утверждает интернет-издание SFR Sport 1.



Самому игроку команда экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя была готова заплатить € 100 млн за три сезона.



Согласно информации источника, «Челси» предложил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вернуться к переговорам о переходе Косты летом. При этом синие якобы готовы продать форварда за € 150 млн.