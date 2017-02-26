«Челси» отказался продать Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 107 млн
«Челси» отказался продать нападающего Диего Косту в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
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Китайский клуб предлагал синим за испанского футболиста € 107 млн, но получил отказ, утверждает
Самому игроку команда
Согласно информации источника, «Челси» предложил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вернуться к переговорам о переходе Косты летом. При этом синие якобы готовы продать форварда за € 150 млн.
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