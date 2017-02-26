Муса выразил сожаление в связи с уходом Раньери из «Лестера»
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футболист «Лестера» Ахмед Муса расстроен уходом из клуба главного тренера Клаудио Раньери. Об этом нигериец написал на своей странице в Instagram.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг итальянский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера английского клуба.
«Жаль, что вы уходите. Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне дали. Желаю всего наилучшего в будущем!», — написал форвард.
Муса перешел из московского ЦСКА в «Лестер» летом. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 18 матчей, в которых забил два гола.
В прошлом сезоне Раньери привел «Лестер» к первому титулу чемпиона Англии в истории клуба. В нынешнем сезоне клуб с 21 очком после 25 матчей занимает 18-е место в таблице чемпионата страны и находится в зоне вылета.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter