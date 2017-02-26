Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28892912/
26 февраля 2017, 8:22 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Муса выразил сожаление в связи с уходом Раньери из «Лестера»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футболист «Лестера» Ахмед Муса расстроен уходом из клуба главного тренера Клаудио Раньери. Об этом нигериец написал на своей странице в Instagram.

Футболист поблагодарил итальянского специалиста за предоставленный шанс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг итальянский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера английского клуба.

«Жаль, что вы уходите. Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне дали. Желаю всего наилучшего в будущем!», — написал форвард.

Муса перешел из московского ЦСКА в «Лестер» летом. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 18 матчей, в которых забил два гола.

В прошлом сезоне Раньери привел «Лестер» к первому титулу чемпиона Англии в истории клуба. В нынешнем сезоне клуб с 21 очком после 25 матчей занимает 18-е место в таблице чемпионата страны и находится в зоне вылета.

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 февраля

Репиловский прорыв: 20-летний российский саночник выиграл Кубок мира

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC

"Вашингтон" проиграл "Нэшвиллу" в 900-м матче Овечкина в НХЛ