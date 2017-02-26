Муса выразил сожаление в связи с уходом Раньери из «Лестера»

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В четверг итальянский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера английского клуба.

«Жаль, что вы уходите. Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне дали. Желаю всего наилучшего в будущем!», — написал форвард.

Муса перешел из московского ЦСКА в «Лестер» летом. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 18 матчей, в которых забил два гола.

В прошлом сезоне Раньери привел «Лестер» к первому титулу чемпиона Англии в истории клуба. В нынешнем сезоне клуб с 21 очком после 25 матчей занимает 18-е место в таблице чемпионата страны и находится в зоне вылета.