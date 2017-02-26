«Манчестер Юнайтед» нацелился на Доннарумму

Как утверждает The Mirror, английский клуб всерьез нацелился на итальянского вратаря. Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, что миланцы пока не могут договориться с игроком, которому в субботу исполнилось 18 лет, о заключении контракта. Агентом футболиста является Мино Райола. Интерес к Доннарумме также проявляют «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Однако сам он надеется договориться с «Миланом».