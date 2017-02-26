Алекс Сандру: «Ювентус» провел отличный матч с «Эмполи», я рад своему голу

Туринцы набрали 66 очков и опережают в турнирной таблице «Рому» на десять баллов, имея на одну игру больше.

— Я счастлив, что забил гол, — приводит Tmw слова Сандру. — Однако этот успех — заслуга каждого. Мы провели отличный матч. Было непросто, но команда как следует поработала. Мне понравилось, как мы действовали.