Алекс Сандру: «Ювентус» провел отличный матч с «Эмполи», я рад своему голу
Защитник «Ювентус» Алекс Сандру, ставший автором гола в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Эмполи», выразил удовлетворение результатом встречи и игрой команды.
Туринцы набрали 66 очков и опережают в турнирной таблице «Рому» на десять баллов, имея на одну игру больше.
— Я счастлив, что забил гол, — приводит Tmw слова Сандру. — Однако этот успех — заслуга каждого. Мы провели отличный матч. Было непросто, но команда как следует поработала. Мне понравилось, как мы действовали.
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