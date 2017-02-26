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26 февраля 2017, 1:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Алекс Сандру: «Ювентус» провел отличный матч с «Эмполи», я рад своему голу

Защитник «Ювентус» Алекс Сандру, ставший автором гола в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Эмполи», выразил удовлетворение результатом встречи и игрой команды.

Туринцы набрали 66 очков и опережают в турнирной таблице «Рому» на десять баллов, имея на одну игру больше.

— Я счастлив, что забил гол, — приводит Tmw слова Сандру. — Однако этот успех — заслуга каждого. Мы провели отличный матч. Было непросто, но команда как следует поработала. Мне понравилось, как мы действовали.

Ювентус
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