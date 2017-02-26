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26 февраля 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тухель: Мне нужен тот Обамейянг, который не будет лишний раз включать голову

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от выездного матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:0) и оценил игру нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга, оформившего дубль.

«Мне нужен тот Обамейянг, который не будет лишний раз включать голову. Я хочу, чтобы он всегда с нетерпением ждал своего следующего момента. Мы говорили между собой перед игрой, что Обамейянгу нужен легкий гол, нужно забить с нескольких метров, чтобы его прорвало. Так и случилось.

Было важно насладиться игрой, получить от нее удовольствие. Впереди важный матч Кубка Германии», — цитирует Тухеля Goal.

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